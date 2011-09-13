به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید یحیی صفوی، که در جلسه ستاد یادواره شهید حجتالاسلام عبدالله میثمی، مسئول دفتر نمایندگی حضرت امام (ره) در قرارگاه خاتم الانبیاء سخن میگفت، افزود: این شهید علیرغم اینکه مسئول دفتر نمایندگی حضرت امام (ره) در قرارگاه خاتم الانبیاء بود اما حضورش در بین رزمندگان، فرماندهان و دفاع مقدس حضوری تعیینکننده و سرنوشتساز بود.
رئیس ستاد یادواره شهید حجتالاسلام عبدالله میثمی گفت: قرار است که ستاد یادواره این شهید در روز ششم بهمن امسال، یادوارهای را در سطح ملی در تهران با عنوان میثم ولایت – روحانی خط مقدم برگزار کند.
وی درادامه به بیان تأثیر حضور شهید میثمی در دفاعمقدس و خصوصیات اندیشهای، رفتاری، فکری و اعتقادی این شهید پرداخت و گفت: در طول هشت سال دفاعمقدس، روحانیون زیادی در جبهههای حق علیه باطل هم به عنوان رزمنده و هم به عنوان گروههای تبلیغی حضور یافتند و تعداد زیادی از این بزرگواران به شهادت رسیدند و روحانیون بسیاری بودند که تأثیرات بزرگی را در پیروزیهای دفاع مقدس ایجاد کردند که البته در بین این روحانیون شهید میثمی یک روحانی منحصربه فرد بود.
صفوی ادامه داد: این شهید در خانوادهای مذهبی و پاکنهاد در شهر شهیدپرور اصفهان در محله مسجد حکیم به دنیا آمد . پدرش برای نامگذاری فرزند به قرآن مجید تفأل زد که آیه 32 سوریه مریم آمد که فرمود: "قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا "پس نام مبارک عبدالله بر او نهاده شد.
فرمانده سابق پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مقطعی از زندگی نوجوانی و جوانی این شهید گفت: شهید عبدالله میثمی در سنین جوانی با همکاری جوانان و نوجوانان مخلص انجمن دینی و خیریهای را تشکیل داد و عملا نقش ارشاد و راهنمایی همسالان خویش را با آموزش قرآن و آشنا ساختن آنان با ظلمهای رژیم ستمشاهی به مردم و خیانت به اسلام و مسلمین شروع کرد. وی در سالهای 53 و54 به همراه برادر شهیدش حجتالاسلام رحمتالله میثمی و شهید مصطفی ردانی پور به قم هجرت کرد تا از دریای بیکران علمای اسلام در قم سیراب شوند.
وی ادامه داد: این سه یار به مدرسه حقانی وارد شدند و در طول سالهای دفاع مقدس هم با هم بودند و هرسه بزرگوار به شهادت رسیدند. ماههای پایانی سال تحصیلی، ساواک در تعقیب شهید میثمی به مدرسه حقانی یورش برد و او به همراه عدهای از طلاب مبارز دستگیر شد. شهید میثمی به پیروی از امام موسی بن جعفر(ع) سالها در زندان اصفهان شکنجههای رژیم ستمشاهی را بدون ذرهای نرمش و با ثبات عقیده و استقامت عجیب در مقابل دژخیمان و شکنجه گران ساواک تحمل کرد و به ایستادگی خود ادامه داد. ایشان حتی در زندان هم کار تبلیغی انجام میدادند و روی همه زندانیان تأثیرگذار بود.
صفوی با بیان مسئولیتهای شهید میثمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدت 30 ماه مسئولیت در سپاه کهگیلویه و بویراحمد داشت و خدمات او به روستائیان و عشایر بویراحمد خصوصا مستمندان همچنان به یادگاری مانده است.
دستیار مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار در تشکیل بسیاری از نهادهای انقلاب اسلامی در استان سهم اساسی داشت و مسئولان استان او را صاحب کمال و عقل برای مشورتدهی میدانستند. او ناصحی امین و انقلابی و دوراندیش بود و پس از 30 ماه خدمت شبانهروزی به اسلام و مسلمین در یاسوج از سوی نماینده حضرت امام در سپاه به مسئولیت نمایندگی دفتر امام (ره) در منطقه 9 سپاه که شامل استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان میشد منصوب شد و مدت 30 ماه در شیراز خدمت کرد و از طرف آیتالله محلاتی نماینده حضرت امام (ره) به مسئولیت دفتر نمایندگی امام در قرارگاه خاتم الانبیاء منصوب شد.
رئیس ستاد یادواره شهید میثمی با تشریح نقش این شهید روحانی دردوران دفاع مقدس، گفت: این بزرگوار سهم بسیار بزرگی در پیروزی عملیاتهای سخت دفاع مقدس داشت. حضور او در جبهههای نبرد برای سپاهیان، بسیجیان و ارتشیان، به مثابه خورشیدی نورافشان، قلبهای رزمندگان را نور معرفت قرآن و عشق و محبت به ائمه امام (ره) میداد. بگونهای که تقویت روحی و تأثیر تربیتی و حتی مدیریتی بر فرماندهان و رزمندگان سپاهی و بسیجی، ارتشی و عزیزان جهاد سازندگی را میتوان یکی از نقشهای این شهید در جبههها دانست.
وی ادامه داد: فرماندهانی همچون حسین خرازی، احمد کاظمی و حتی خود من به شدت تحت تأثیر اخلاق، رفتار و تربیت ایشان قرار گرفته بودم. خودم هر هفته دوشنبهها بعد از نماز صبح در قرارگاه خاتمالانبیاء، به صورت خصوصی در محضر این عالم بزرگوار درس تفسیر قرآن میآموختم و در این جلسات متوجه درک و فهم عمیق ایشان از قرآن شدم.
صفوی در خصوص بصیرتافزائی فرماندهان توسط شهید میثمی وحضورش در خطوط مقدم جبههها گفت: در عملیاتها و در خط نبرد و در جایی که خطر شهادت بسیار زیاد بود در میان رزمندگان ارتش و سپاه با لباس روحانی بدون هیچ ترسی حاضر میشد و با تک تک فرماندهان جلسه میگذاشت. همچنین با شهید صیاد شیرازی، آقای محسن رضایی و فرماندهان دیگر ارتش و سپاه. او با برنامهریزی مرتب به فرماندهان سرکشی میکرد و با تک تک آنها هم یک ارتباط قلبی داشت.
وی افزود: شهید میثمی در جلسات طرحریزیهای عملیات با اینکه نظامی نبود، با قدرت فهم و حکمت و عقلانیت که متأثر از آن قلب نورانی به معرفت قرآن و ائمه (ع)بود نظرات بسیار ارزشمندی میداد. گویا او از نظر معرفتی به دنیای دیگر رفته و بازگشته بود. در دنیا زندگی میکرد ولی در دنیا نبود. من میتوانم بگویم از نظر عقلی و معرفتی 20 سال از سن خودش بالاتر بود. شهید میثمی در بعضی از ناموفقیتهایی که ما در عملیاتهای خیبر و بدر و داشتیم همه را دعوت به استقامت و ادامه جهاد میکرد که نتیجه آن عملیات بزرگ و فتح عظیم «فاو» در سال 64 بود.
سرلشکر صفوی در خصوص خصوصیات اندیشهای و اعتقادی شهید میثمی گفت: خودسازی زیادی که شهید میثمی در دوران زندان انجام داده بود او را به مرحلهای والا از کمالات انسانی، اخلاقی و عقلانی رسانده بود. اگر در یک جمله بخواهم شهید میثمی را تعریف بکنم، باید بگویم: او انسانی متقی،خردمند، شجاع و مخلص بود. فهم او از قران و کلام معصومین (ع) و عمل به قرآن از او انسانی خارقالعاده ساخته بود. شهید میثمی به آنچه که اعتقاد داشت عمل میکرد مرد عمل بود، آن هم عمل خالصانه برای خدا.
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