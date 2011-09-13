برداشت 20 هزار تن خرما از نخلستان‌ های خاش آغاز شد

امان ‌الله طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کار برداشت خرما از سطح چهار هزار هکتار نخیلات بارور مناطق ایرندگان، کارواندر و روتک این شهرستان آغاز شده و پیش بینی می ‌شود از این سطح زیر کشت بیش از 20 هزار تن محصول خرمای ربی و مضافتی برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

وی گفت: سطح زیرکشت نخیلات شهرستان خاش شش هزار و 300 هکتار است که از این میزان چهار هزار هکتار بارور و دو هزار و 300 هکتار غیر بارور است.

وی افزود: منطقه مرزی روتک یکی از مناطق مستعد و کم‌ نظیر خرمای دیم سیستان و بلوچستان است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش بیان داشت: دو هزار و 300 هکتار از خرمای این شهرستان از نوع ربی به منطقه مرزی روتک اختصاص دارد که با توزیع پاجوش یارانه‌ ای بین نخل‌ کاران همه ساله به سطح باغات خرما در این منطقه افزوده می ‌شود.

وی گفت: با توجه به فعالیت بیش از 700 موتور پمپ در این منطقه شاهد افزایش سطح زیرکشت خرما در سال به میزان حداقل یکصد هکتار هستیم.

وی افزود: دولت برای حمایت از نخل ‌کاران اقدامات موثری را انجام داده، که احداث سردخانه در اداره تعاون روستایی برای ذخیره محصولات و نگهداری مناسب و طولانی مدت آنها و اختصاص مبلغ 300 میلیون ریال برای خریداری محصولات خرمای نخل‌ کاران و کوتاه کردن دست دلالان و ایجاد رقابت مناسب برای فروش محصول و همچنین صدور مجوزهای بسته‌ بندی خرما در مناطق روتک و ایرندگان از جمله این برنامه‌ ها است.

طوقی اظهار داشت: ترویج کشت بافت و تولید محصولات خرمای زردان و صادراتی و غیره و همچنین ارائه آموزش های مفید در خصوص نحوه هرس کردن اصولی و مناسب نخیلات و کمک به بهداشت باغات و مبارزه با آفات و بیماری ها و افزایش سطح تولید و کیفی محصول از دیگر برنامه های حمایتی دولت است.

وی با تأکید بر اینکه عمده مناطق کشت محصول خرما در مناطق ایرندگان و دهستان‌ های پشتکوه و کارواندر است، گفت: کشت تلفیقی محصولات کشاورزی در میان نخل‌ ها و کشت انواع گندم، برنج، زیره، جو و غیره در کنار خرما از ویژگی‌ های باغات خرما است که همه ساله زیرکشت محصولات کشاورزی قرار دارد.