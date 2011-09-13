تبلیغ تلفن همراه با تصویر حضرت مسیح در بریتانیا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظارت بر استانداردهای تبلیغات بریتانیا اظهار داشت که تبلیغات شرکت فروش تلفنهای همراه " Phones 4U " اهانت به دین مسیحیت بوده و دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرد.

این تصمیم در پی دریافت 98 شکایت درباره آگهی اتخاذ شده است.

این شرکت نیز اعلام کرده که هدف از استفاده چنین تصویری در تبلیغات، اهانت نبوده بلکه قصد داشته یک روحیه مثبت و معاصر از مسیحیت را به نمایش بگذارد.

این آگهی در ماه آوریل درست پیش از عید پاک در معابر عمومی بریتانیا ظاهر شد. سازمان نظارت بر استاندارد آگهی ها اعلام کرد که شکایتها به تصویر مسیح و قلب مقدس، استفاده از واژه معجزه آسا برای توصیف تجارت تلفن همراه و این حقیقت که این آگهی در هفته ای که مسیحیان از آن با عنوان هفته رنج مسیح یاد می کنند ظاهر شده، اشاره کرده اند.

این شرکت نیز اعلام کرده درنظر دارد آگهی خود را پایین کشیده و برای تمام افرادی که شکایت کرده اند نامه عذرخواهی ارسال می کند.

