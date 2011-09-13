به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی در کارگاه تخصصی آشنایی با آلودگی هوا و آلودگی صدا که در حاشیه چهارمین جشنواره ترافیک و رسانه و با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد، با انتقاد از کوتاهی در زمینه اجرای مقررات مربوط به کاهش آلاینده هوا در کشور گفت: تلمباری از قوانین اجرا نشده در زمینه آلودگی هوا داریم.

وی با استناد به این مهم که موضوع آلودگی هوا یک موضوع صرفاً اجتماعی است که آثار و تبعات آن بر تک تک افراد جامعه تأثیر می‌گذارد، اظهار کرد: این در حالی است که هر وقت می‌گوییم هوای تهران آلوده است و دلایل آن را اعلام می‌کنیم، ‌می‌گویند مشکلات را بزرگ نمایی می‌کنید!

رشیدی با تأکید بر این که موضوع آلودگی هوا ادعایی واهی نیست که از طرح آن واهمه داشته باشیم و صرفا بر اساس قوانین و مقررات و بر پایه آمار و ارقام واقعیت‌ها را به مردم بازگو می‌کنیم، تصریح کرد: علاوه بر 6 آلاینده اصلی، آلاینده جدید ذرات معلق با قطر 5/2 میکرون نیز به هوای تهران اضافه شده و در واقع تهران به کلکسیونی از انواع آلاینده‌های هوا تبدیل شده است.

وی با اشاره به این که از ابتدای سال تا امروز یک روز هوای پاک نداشته‌ایم، اضافه کرد: این در حالی است که اگر میزان آلودگی هوا را با استانداردهای جدید محاسبه کنیم متاسفانه باید اعلام نماییم اکثر قریب به اتفاق روزهای سال جاری ناسالم و بسیار ناسالم بود.

رشیدی با ابراز تاسف از افزایش آلودگی هوا از این که آلاینده‌های هوا عادلانه توزیع می‌شوند، اظهار خوشحالی کرد و گفت: در موضوع آلودگی هوا عدالت رعایت می شود، به این معنا که به همان میزان که آلودگی بر مسئولان و بر افراد عادی به یک اندازه اثر می گذارد و از این نظر تفاوتی بین شمال شهر و جنوب شهر وجود ندارد.

وی با ذکر این نکته که در بسیاری از کشورهای جهان به محض کوچک‌ترین اشتباه بالاترین مقام مسئول مجموعه‌ای که مرتکب خطا شده با شجاعت از مردم معذرت خواهی می‌کند، اظهار کرد: این در حالی است که مسئولان خودروساز، قطعه حیاتی کنیستر را به خاطر منافع مادی سال ها از خودروها باز می‌کردند و جرات کوچک‌ترین عذرخواهی را نیز از مردم نداشتند.

وی با تأکید بر این که به دلیل آلودگی هوای تهران دیگر کوههای شمال شهر به خوبی دیده نمی‌شوند، تصریح کرد: تا چند سال پیش آسمان تهران شب‌ها پر از ستاره بود اما حجم ذرات معلق آن قدر افزایش پیدا کرده که متاسفانه هنگام شب در آسمان ستاره دیده نمی شود امروز آسمان تهران بی ‌ستاره شده است!

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در پایان کارگاه تخصصی ترافیک و رسانه خاطرنشان کرد: مشکل این است که موضوع آلودگی هوا و سلامت مردم به عنوان یک اولویت اصلی برای مسئولان مطرح نیست و تا وقتی مسئولان به این موضوع که با زندگی مردم سر و کار دارد به این شکل برخورد کنند، وضع به همین منوال خواهد بود.