راه اندازی زبان ترکمنی/ دفتر حوزه خزر در گلستان تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر سه شنبه درنشست صمیمی با سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری مهر در گرگان به بیان مسائل مختلف در حوزه استان پرداخت. در این نشست صمیمی به تشریح فعالیتهای نمایندگی خبرگزاری مهر در گلستان اشاره شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای موجود در این استان بر لزوم توسعه فعالیتهای این رسانه در استان تاکید کرد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد بیان داشت: رسانه و اصحاب رسانه باید دست به دست هم دهند تا موانع توسعه این استان پرقابلیت رفع شود.

وی اظهار داشت: گلستان استانی تازه تاسیس است و در مقایسه با دیگر استانها از محدودیتهایی برخوردار است و در این بین این نقش رسانه است تا با پرداختن به مسائل زمینه توسعه استان را فراهم کند.

وی با اشاره به قابلیتها و عملکرد نمایندگی خبرگزاری مهر در استان گلستان عنوان کرد: این استان دارای قابلیتهای خوبی است ولی از نظر امکانات و تجهیزات با کمبودهایی مواجه است.

نورالله ولی نژاد بیان داشت: خوشبختانه خبرگزاری مهر هم در سطح کشور و هم در سطح استان خوشنام است و رجوع به این رسانه زیاد است.

وی عنوان کرد: بهره گیری مطبوعات استان نیز از اخبار این رسانه زیاد است و این خبرگزاری خوب جا افتاده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: این رسانه در استان به ساخمان و تجهیزات مناسب نیاز دارد و امیداریم با تعامل مطلوب به نیازهای این رسانه پاسخ داده شود.

وی با اشاره به وجود اقوام مختلف در استان گلستان تاکید کرد: گلستان استانی است که اقوام مختلف با مسالمت در کنار هم به سر می برند و نیاز است به مسائل فرهنگی و اقوام مختلف پرداخت شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی خبرگزاری مهر برای راه اندازی زبانهای کردی و ترکی، برنامه ریزی برای راه اندازی زبان ترکمنی را در خبرگزاری مهر ضرورت دانست.

حجت الاسلام ولی نژاد با اشاره به تعامل استان گلستان با کشورهای منطقه تاسیس دفتر حوزه خزر را در این استان شمالی از مواردی برشمرد که نیاز به توجه دارد.

در این نشست علیرضا نوری کجوریان سرپرست خبرگزاری مهر در گلستان به بیان عملکرد و فعالیتهای این رسانه در حوزه‌های مختلف در سطح استان پرداخت.