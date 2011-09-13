تشکیل شورای سیاست گذاری فعالیت های نجومی در برج میلاد

به گزارش خبرگزرای مهر، اعضای شورای سیاست گذاری که ریاست آن بر عهده رحیم مطهرنژاد مدیرعامل برج میلاد است، در جلسه ای که روز گذشته برگزار شد، رئوس سیاست های اصلی این شورا را تصویب کردند.

فعالیت در مجامع بین المللی در حوزه نجوم ، برگزاری رصد های علمی و حرفه ای ، بزرگداشت دانشمندان نجوم ایران ، آشنایی خانواده ها با جنبه های سرگرم کننده نجوم ، دعوت از اقشار مختلف دانش آموزان ، دانشجویان و محققان ، تشکیل باشگاه نجوم برج میلاد تهران و همکاری با سایر سازمان هایی همچون مرکز ستاره شناسی شهرداری تهران از رئوس اصلی فعالیت های تصویب شده این شوراست.

استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در برج میلاد تهران برای ارتقای سطح علمی شهروندان با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی و رصد هر چه بهتر اجرام آسمانی از ارتفاع 302 متری از دیگر اهداف تشکیل این شورای سیاست گذاری است .

لازم به ذکر است که اعضای این شورا از اساتید و محققان رشته نجوم هستند.



