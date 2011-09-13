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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

14 هزار تن میوه در ایلام تولید می شود

14 هزار تن میوه در ایلام تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: تا پایان سال جاری 14 هزار تن میوه در استان ایلام تولید می شود.

همایون مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام به سبب داشتن شرایط خاص آب هوایی مستعد میوه های چهارفصل است.

وی بیان داشت: در بیشتر نقاط استان ایلام درختان میوه و باغ وجود دارد و هرساله علاوه بر تامین نیاز استان به درگیر نقاط کشور نیز ارسال می شود.

این مسئول بیان داشت: در سال جاری تاکنون شش هزار تن انواع میوه در استان تولید شده است.

مظاهری افزود: تا پایان سال جاری 14 هزار تن میوه در استان ایلام تولید می شود.

وی بیان کرد: درصد بیشتر محصولات باغی تولید شده در بازارهای داخلی استان مصرف شده و در پاره‌ای مواد در برخی از محصولات باغی که مازاد بر نیاز بازار مصرف بوده به استان‌های همجوار حمل می‌شود.

کد مطلب 1406816

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