اعلام نحوه ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورود پردیس کشاورزی

به گزارش خبرنگارمهر، در این زمینه، جزئیات مراحل مختلف ثبت نام و پذیرش شامل ثبت نام الکترونیکی، آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه، چگونگی انتخاب خوابگاه (ویژه دانشجویان غیربومی) و برنامه پایش سلامت اعلام شده است.

در خصوص ثبت نام الکترونیک، دانشجویان لازم است از صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳ شهریورماه تا ظهر روز شنبه مورخ 26 شهریورماه به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران مراجعه کنند.

آدرس الکترونیکی این سامانه http://ems.ut.ac.ir است و دانشجویان با مراجعه به آن باید نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود اقدام کنند.

جزئیات بیشتر در این خصوص به دنبال مشخص شدن، اطلاع رسانی خواهد شد.

برنامه آزمون ورودی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 91 - 90 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای نیز اعلام شده و مراجعه و پذیرش صبح روز یکشنبه 27 شهریورماه است.

دانشجویان برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص باید در اسرع وقت به آدرس اینترنتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یعنی http://utcan.ut.ac.ir مراجعه کنند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بلوار شهید چمران کرج مستقر است.