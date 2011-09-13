اطلاعات زیادی از تیم السد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ ظهر سه شنبه در نشست خبری قبل از دیدار سپاهان و السد قطر در هتل کوثر اصفهان گفت: در دیدار فردا باید بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم و نتیجه مطلوبی کسب کنیم و نباید به تغییراتی که در گذشته داشتیم توجهی داشته باشیم. من در سالهای گذشته همراه با مس کرمان با تیم السد بازی کردم و این را می‌دانم که آنها به همان میزان که ثروتمند هستند، تغییر مربی نیز دارند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: مهمترین نکته در بازی فردا نیمه اول است و ما باید تلاش کنیم که در این نیمه نتیجه مطلوب را کسب کنیم و امیدوارم همانطور که با مس برابر این تیم موفق بودم در بازی فردا هم همین اتفاق بیفتد.

بوناچیچ افزود: زمانی که با آقای ساکت برای سرمربیگری تیم توافق کردم با او فقط برای سال جاری برنامه ریزی نکردم بلکه هدف ما این بود که بتوانیم از سپاهان تیم مقتدری برای سالهای آینده بسازیم البته به بازیکنان کنونی هم اعتقاد دارم و می‌توانیم با این ترکیب نیز نتیجه بگیریم.

وی در مورد خط دفاع تیمش که در بازیهای اخیر عملکرد ضعیفی داشته است نیز گفت: قبول دارم خط دفاع ما به دلیل تغییراتی که داشته هنوز هماهنگ نیست و نباید بگوییم به دلیل این که ارسالها از سمت چپ است سمت چپ تیم ضعیف عمل کرده، دفاع‌های وسط باید عملکرد بهتری داشته باشند و البته نتیجه‌های ضعیف اخیر به دلیل سیستم بد بازی نبوده بلکه کمی بدشانسی آوردیم و بازیها را واگذار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مورد شارژ روحی بازیکنان سپاهان با پرداخت حقوق معوقه بازیکنان نیز گفت: به نظر من پول در فوتبال بازی نمی‌کند، اگر هم پول پرداخت نشده باشد هیچکدام از ما حق شرکت نکردن در تمرینات را نداریم و این دلیل قانع کننده‌ای نیست که اگر پول پرداخت نشده باشد بازیکنان کم کاری کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه از تیم السد اطلاعات زیادی نداریم و نتوانستیم فیلم دیدارهای اخیر این تیم را به دست آوریم، البته من مشاور خود را برای این دیدار راهی قطر کردم و آن بازی را آنالیز کردیم، مشخص این است که آنها در کادر فنی خود ثبات ندارند.

بوناچیچ در مورد مصدومیت جانواریو گفت: مصدومیت او مربوط به اکنون نیست، او در هفت و هشت روز گذشته سعی کرده که آماده شود و با صحبتی که با او داشتم فهمیدم که خیلی برای این بازی آماده است و فکر می‌کنم در بازی فردا به میدان برود.