نتایج تیم سپاهان در آسیا به تاریخ پیوسته است

به گزارش خبرنگار مهر، خورخه فوساتی ظهر سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی سپاهان و السد قطر در هتل کوثر اصفهان گفت: هر دو تیم سپاهان و السد شایسته حضور در این مرحله از مسابقات بودند، سپاهان تیم بسیار قدرتمندی است ولی من به بازیکنانم اطمینان بسیاری دارم و امیدوارم در این دیدار موفق باشیم، ما اگر می‌خواهیم به قهرمانی این مسابقات برسیم باید حریفان قدرتمندی همچون سپاهان را از پیش رو برداریم.

وی در مورد وضعیت نه چندان خوب السد در دیدار‌های گذشته‌اش نیز گفت: لیگ قطر هنوز آغاز نشده و نمی‌توان در مورد وضعیت تیم نظری داد، تیم وضعیت عادی دارد و به اندازه کافی بازیکن خوب داریم که بتوانیم در این دیدار به میدان برویم و موفق باشیم، البته سپاهان آنقدر ارزش دارد که به این تیم و هوادارانش احترام بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال السد قطر در مورد مصدومان و محرومان تیمش گفت: متاسفانه ما حداقل دو بازیکن خود را در این دیدار به همراه نداریم و این هم امری طبیعی است که هر تیم در هر بازی تعدادی از بازیکن‌های خودش را به همراه نداشته باشد.

فوساتی همچنین در مورد نیانگ بازیکن سنگالی تیمش نیز گفت: او همچنان وضعیت خوبی ندارد و زمان می‌برد تا با سایر بازیکنان هماهنگ شود اما او بازیکن سرعتی و با تجربه‌ای است و مطمئن باشید در بازی فردا شب به میدان می‌رود.

وی در مورد اینکه سپاهان در هشت بازی اخیر خود در لیگ قهرمانان آسیا که طعم شکست را نچشیده، گفت: نتایج سپاهان در گذشته به تاریخ پیوسته و این تیم در بازی‌های قبل خود در لیگ ایران خوب نبوده ولی این دلیل نمی‌شود که سپاهان را دست کم بگیریم و سپاهان تیم بزرگی است اما به بازیکنانم اطمینان کافی دارم که می‌توانند در این دیدار موفق باشیم.