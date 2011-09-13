بانوان کاراته کای ایلامی صاحب 32 مدال کشوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مسابقات کاراته سبک کان زن ریو قهرمانی کشور که به مدت دو روز در تهران برگزار شد، بانوان کاراته کار ایلامی موفق شدند در چهار رده سنی خردسالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته کاتا و کمیته 2 مدال طلا، 14 مدال نقره ، 17 مدال برنز را بدست آوردند .

عزیزیان موفق شد سهمیه شرکت در مسابقات آسیایی مالزی بدست آورد

علی جان عزیزیان ورزشکار دو میدانی هیئت ورزش همگانی استان ایلام در رده سنی 56 تا 62 سال پس از دو روز رقابت در مسابقات قهرمانی کشور استان کردستان موفق به کسب مقام سوم کشور و سهمیه شرکت در مسابقات آسیایی مالزی شد و نیز حسن اسد بیگی، علی امیدی، عزیز فولادوند، کاکا خیری ستار، به ترتیب در رشته دوومیدانی مقامهای ششم، هفتم، پنجم، هفتم کشور را کسب کنند .

چهار مقام کشوری در مسابقات دو و پیاده روی بزرگسالان بانوان ورزش همگانی

در پی حضور تیم دو پیاده روی بانوان بزرگسال هیئت ورزش همگانی استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور که در استان خراسان رضوی برگزار شد ورزشکاران استان توانستند چهار مقام کشوری کسب کنند .