کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلستان هاشمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کنفرانس با محوریت آموزشی و پرورشی در دوم و سوم آذرماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: بررسی و تبیین مفاهیم علمی و کاربردی خلاقیت شناسی و نوآوری، ارائه جدیدترین پژوهش ها و یافته های علمی در این خصوص و راهکارهای رشد و توسعه آن در بخش های آموزشی و نظام تعلیم و تربیت کشور از جمله مهمترین اهداف این کنفرانس است.

رئیس چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ارائه نتایج مطالعات پژوهشی و اقدامات پژوهی های اساتید، معلمین و پژوهشگران، فرهنگ سازی و توسعه تعلیم و تربیت مبتنی بر پرورش تفکر خلاقیت و نوآوری و همچنین تبیین حوزه مطالعاتی پژوهشی خلاقیت شناسی پرورشی را از دیگر اهداف برگزاری چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی دانست.

گلستان هاشمی به جنبه های مختلف این کنفرانس اشاره کرد و بیان داشت: به لحاظ اهمیت فوق العاده زیاد خلاقیت شناسی آموزشی در پرورش منابع انسانی خلاق مورد نیاز سازمانها دو کنفرانس تحت عنوان کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری با رویکرد آموزشی آذر ماه جاری در مشهد و کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری با رویکرد سازمانی 18و 19 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.