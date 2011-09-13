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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

منتظری:

گلستان خاستگاه هنرهای مختلف است

گلستان خاستگاه هنرهای مختلف است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: گلستان خاستگاه هنرهایی چون تئاتر، موسیقی و تجسمی و ... است و چهره های ماندگار زیادی در این عرصه ها به جامعه هنری کشور عرضه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی با اشاره به توانمندی های این استان در این خصوص گفت: این استان در حوزه های مختلف هنری و فرهنگی از استان های شاخص کشور است.

وی عنوان کرد: آنچه که در این استان به نمایش گذاشته شده تنها گوشه ای از توانمندی ها و پتانسیل های این استان است.

منتظری افزود: این سرزمین توانسته طلایه داران زیادی را در هنر به جامعه معرفی کند.
 
وی تصریح کرد: باید این استعدادها و قابلیت ها را برگزاری جشنواره ها کشف و شکوفا کرد و برای حمایت این قشر گام برداشت.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: در هیچ استانی به مانند گلستان جشنواره های هنری بطور همزمان برگزار نمی شود و این قابلیت این استان را نشان می دهد.
کد مطلب 1406822

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