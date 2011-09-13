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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

جمشیدیان:

تیم سپاهان برای پیروزی به مصاف السد می رود

تیم سپاهان برای پیروزی به مصاف السد می رود

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: بعد از دو شکستی که داشتیم کمی نگاه‌ها نسبت به سپاهان کم‌ رنگ شده اما تیم ما در لیگ قهرمانان آسیا تجربه بسیار زیادی دارد و در بازی فردا برای پیروزی به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان در نشست خبری قبل از دیدار سپاهان و السد گفت: بعد از دو شکستی که داشتیم کمی نگاه‌ها نسبت به سپاهان کم‌ رنگ شده اما در لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان تجربه بسیار زیادی دارد و بعد از بازی با فجر تمرینات بسیار خوبی داشتیم و امیدوارم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی در مورد عملکرد ضعیف خط دفاعی سپاهان گفت: تیم وقتی خوب دفاع می‌کند، از خط حمله تا دروازه‌بان خوب عمل کرده‌اند و وقتی عملکرد ضعیفی دارد نیز مسئولیت آن بر عهده تمام بازیکنان است، در طول هفته تمریناتی داشتیم که خط هافبک در زمان دفاع تیم به خط دفاع نزدیک‌تر شود و بیشتر کمک کند.

هافبک تیم فوتبال سپاهان بیان کرد: در چنین بازی‌هایی گل در خانه حریف بسیار مهم است و ما باید سعی کنیم با تقویت دفاع تیم خود گل نخوریم و امیدوارم در این بازی هم گل نخوریم.

کد مطلب 1406824

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