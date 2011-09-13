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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

مجمع جهانی اهل بیت برای خودکفایی اقتصادی تلاش کند

مجمع جهانی اهل بیت برای خودکفایی اقتصادی تلاش کند

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر خودکفایی اقتصادی مجمع جهانی اهل بیت گفت: مجمع باید برای اجرای برنامه‌های علمی و فرهنگی لازم سرمایه لازم را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری در نشست کمیسیون اقتصادی پنجمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت گفت: پیروان اهل بیت(ع) افرادی آگاه، دانشمند هستند که برخی از آنها سرمایه های اقتصادی ارزشمندی در اختیار دارند که باید برای گسترش آن دست در دست یکدیگر دهند.

وی گفت: برای حمایت اقتصادی از شیعیان سراسر دنیا باید تشکلی بزرگ به نفع پیروان اهل بیت(ع) تشکیل شود.

اختری ادامه داد: حمایت از فقرا و محرومین باید همواره مد نظر ما باشد و این حمایت صرفا کمک های موقتی نیست بلکه باید برای سرمایه گذاری تلاش کنیم.

وی گفت: باید از امکانات خدادادی که در اختیار مسلمانان و شیعیان در سراسر جهان قرار گرفته است به نحو احسن استفاده کنیم.
کد مطلب 1406825

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