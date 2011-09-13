مجمع جهانی اهل بیت برای خودکفایی اقتصادی تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری در نشست کمیسیون اقتصادی پنجمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت گفت: پیروان اهل بیت(ع) افرادی آگاه، دانشمند هستند که برخی از آنها سرمایه های اقتصادی ارزشمندی در اختیار دارند که باید برای گسترش آن دست در دست یکدیگر دهند.

وی گفت: برای حمایت اقتصادی از شیعیان سراسر دنیا باید تشکلی بزرگ به نفع پیروان اهل بیت(ع) تشکیل شود.



اختری ادامه داد: حمایت از فقرا و محرومین باید همواره مد نظر ما باشد و این حمایت صرفا کمک های موقتی نیست بلکه باید برای سرمایه گذاری تلاش کنیم.



وی گفت: باید از امکانات خدادادی که در اختیار مسلمانان و شیعیان در سراسر جهان قرار گرفته است به نحو احسن استفاده کنیم.