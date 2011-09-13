6 هزار متر مربع از معابر شرق تهران آسفالت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی شهردار منطقه 8 با اعلام این مطلب گفت: به منظور رفاه حال دانش آموزان، تمامی نقاطی که در سطح منطقه نیاز به ترمیم و لکه گیری دارند آسفالت می شوند.

وی با اشاره به نقاشی مدارس افزود: مرمت جداول انهار و رفیوژ معابر، مرمت نوارهای حفاری، بازپیرایی حصار کارگاههای ساختمانی شهرداری، حمل خاکهای مازاد عمرانی از سطح معابر و... از جمله اقدامات معاونت فنی و عمرانی در طرح استقبال از مهر سال جاری است.

شادالوئی به مرمت پلهای هوایی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری تعداد پلهای عابر پیاده در شرق تهران افزایش می یابد.

وی با تاکید بر افزایش سطح پیاده رو و هم سطح سازی طول مسیر افزود: اجرای قطعات کامپوزیت پا درختی از دیگر برنامه های مناسب سازی پیاده روها و معابر شرق تهران است.

شهردار منطقه 8 با اشاره به احداث مسیر ویژه دوچرخه در پیاده روها گفت: با توجه به اجرای طرح پایلوت دوچرخه در شرق تهران، مناسب سازی مسیر ویژه دوچرخه در پیاده روها با عرض مناسب و خشکه بتنی سبز رنگ نیز در برنامه کاری معاونت فنی و عمرانی قرار دارد.

شادالوئی افزود: این پروژه در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی 95 درصدی است و سطحی معادل 20 هزار متر مربع را در برگرفته است.