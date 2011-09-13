شیعیان جهان تشکلهای اقتصادی مستحکم تشکیل دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در نشست کمیسیون اقتصادی پنجمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تقویت ارتباطات، استفاده از پتانسیل و سرمایه عظیم پیروان اهل بیت، مدیریت شبکه ای، ایجاد بانک اطلاعاتی، نهادسازی و آموزش نکات مهم فعالیت اقتصادی را برای شیعیان در سراسر دنیا ضروری دانست.

وی گفت: فعالیت اقتصادی بخشی از فعالیت انسانی است که می تواند جنبه اسلامی نیز داشته باشد. پس از جهانی شدن فرصت های اقتصادی مختلفی در جهان ایجاد شده که پیروان اهل بیت باید از آن به نحو احسن استفاده کنند.



نهاوندیان بر اهمیت ارتباطات در عرصه جهانی و فعالیت اقتصادی تأکید کرد و افزود: ارتباط می تواند ارزش خلق کرده و باعث اعتبار جهانی شود. برخی اقتصادها که با تکیه بر بخش خدمات و استفاده از اعتماد جهانی ترازهای متراکم و رشد یابنده پیدا کرده اند می توانند الگویی برای شیعیان باشند.



وی افزود: اکنون مرکز ثقل اقتصاد جهانی از غرب به سمت شرق در حال حرکت است و این نویدی برای سرمایه گزاران شیعه است.



نهاوندیان بر آموزش الگوی زندگی مومنانه در میان جوامع مختلف تاکید کرد و گفت: شیعیان و مسلمانان از نظر سرمایه انسانی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، و دسترسی به بازار سرمایه از پتانسیل عظیمی برخوردارند.



وی بر ایجاد بانک اطلاعاتی برای فراهم شدن فرصت های سرمایه گذاری و تجاری تاکید کرده و افزود: اگر این کار را انجام دهیم امکان مدیریت شبکه ای برای ما فراهم می شود.



نهاوندیان با اشاره به ضرورت برنامه ریزی مشترک برای استفاده از ظرفیت های جهان تشیع در بازه های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت گفت: این امر باید در یک مکان مشترک به صورت مدون برنامه ریزی شود.