دو میلیارد ریال به تکمیل استخر اسدیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به نیاز مبرم جوانان به استخر شنا استاندارد، اظهار داشت: فراگیری و آموزش شنا، تیر اندازی و سوار کاری سه رشته ورزشی سفارش شده در اسلام است که باید زمینه فراگیری این سه رشته برای جوانان درمیانی فراهم شود.

براتی با اشاره به راه اندازی سالن تیر اندازی در هفته دولت در شهر اسدیه اضافه کرد: امسال برای تکمیل و احداث استخر شنا این شهر دو میلیارد اختصاص یافته است.

فرماندار درمیان از هزینه کرد شش میلیارد ریال برای اجرای استخر شنا در سال گذشته خبر داد و افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال مالی جاری عملیات احداث استخر شنای مرکز شهرستان پایان یابد.

رئیس شورای آموزش و پرورش درمیان لازمه توسعه متوازن رشته های آموزشی در این شهرستان را نیاز به فرهنگ سازی و تغییر نگرش خانواده ها به مراکز فنی دانست و تصریح کرد: سخت تر بودن دروس فنی، باورهای غلط به جا مانده از رژیم گذشته در ذهن خانواده ها نسبت به مراکز فنی و عدم گسترش این مراکز در شهر ها و روستا ها مهمترین عوامل عدم استقبال دانش آموزان درمیان از رشته های فنی است.

براتی بر استفاده از روش های نوین در آموزش و توسعه زیر ساخت های نظام تعلیم و تربیت در این شهرستان تأکید کرد و افزود: علما، ائمه جمعه و جماعات، دهیاران و اعضای شورا های اسلامی در افزایش و توسعه پوشش تحصیلی در درمیان نقش حساس و تعیین کننده ای دارند.

وی در ادامه خواستار استقرار مدارس شاهد و نمونه در مرکز شهرستان شد.

سرپرست آموزش و پرورش درمیان نیز در این نشست گفت: شهرستان درمیان با بیش از 12 هزار دانش آموز سومین شهرستان استان به شمار می رود.

23 درصد دانش آموزان درمیانی در مراکز فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل اند

حسین اژدری با بیان این مطلب که پوشش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان 100 درصد است، اظهار داشت: میزان پوشش تحصیلی در مقاطع راهنمایی و متوسطه به ترتیب بیش از 98 و 95 درصد است.

دبیر شورای آموزش و پرورش درمیان با اشاره به تحصیل 55 درصدی دانش آموزان مقطع متوسطه در رشته های علوم انسانی ادامه داد: در سال گذشته 23 درصد از دانش آموزان متوسطه در مراکز فنی و کاردانش و مابقی در رشته های تجربی و ریاضی مشغول تحصیل بودند.

اژدری بر اجرای طرح توسعه متوازن رشته های آموزشی در شهرستان تأکید کرد و افزود: هدف از اجرا این طرح برقراری بیش از پیش عدالت آموزشی، توسعه زیر ساخت های فنی شهرستان در رشته های مختلف، افزایش فرصت های شغلی و کاهش نرم بیکاری در این شهرستان مرزی است.

وی از شرکت یک هزار و سه کودک بدوورود به دبستان در طرح سنجش خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 84 نفر برای تست استعداد تحصیلی، 25 نفر برای بینایی سنجی و 24 نفر برای تست شنوایی به کلنیک های تخصصی در مرکز استان معرفی شدند.

سرپرست آموزش و پرورش درمیان دریافت مبلغ 45 هزار تومان برای یک سال تحصیلی از دانش آموزان مدارس شبانه روزی به منظور تأمین هزینه های کلاس های فوق برنامه و جبرانی و علمی و افزایش تعرفه سرویس های دانش آموزی را از مهمترین مصوبات این نشست برشمرد.