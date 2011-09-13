به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از اراضی استان افزود: حق و حقوقی را که شهیدان بر ما دارند را ادا کنیم و با قانون و شرع مسائل و مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به مشکل آب منطقه ای با سازمان اوقاف افزود: تبدیل به احسن در تصرف موقوفه باید انجام شود چه وقف عام و چه خاص باشد قانون دارد و باید مراحل وقف به آب منطقه ای رعایت شود.

دادستان زنجان در خصوص باغ شهرها تاکید کرد: وظیفه شرعی است که ما از خطر جدی که استان را تهدید می کند دفاع کنیم و از تخلفاتی که در احداث باغ شهرها و باغستانها صورت می گیرد جلوگیری کنیم و مانع از به وجود آمدن تخلفات دیگر در باغ شهرها باشیم.

حجت الاسلام مظفری گفت: احداث باغ شهرها توسط دستگاههای دولتی و نظامی مانع توسعه استان می شود که اطرف و حاشیه زنجان باغ شهر ایجاد می شود لذا باید مدیران جلوی اینگونه تخلفات را بگیرند چرا احداث این باغ شهرها آینده توسعه ای استان را زیر سئوال می برد.

وی با اشاره به شرکت امین مهیار که مدعی تولید گیاهان دارویی بود در استان تاسیس شد لذا مجوز گرفت و در حال حاضر به عنوان باغ شهر است.

دادستان یادآور شد: ما در استان باید به وظیفه شرعی خود عمل کنیم و زمینهایی را که برای توسعه استان موثر است را به باغ شهرها اختصاص ندهیم که در این راستا مشکل احداث غیر قانونی باغ شهرها استانداری است و استانداری باید اقدامات لازم را داشته باشد.

حجت الاسلام مظفری در ادامه گفت: در استان جایی برای سرمایه گذاری نیست و استانداری باید در شمال کشور زمین بخرد و کارکنان دولت و مردم نسبت به احداث باغ شهرها اقدام کنند و مردم منطقه ای برای تفریح داشته باشند.

وی افزود: مدیران باید مدیریت لازم را در حواشی داشته باشند و معضلات در طرح را بررسی کنند و مانع به وجود آمدن تخلفات در استان شوند.