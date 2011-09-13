استاندار هرمزگان خواستار متناسب سازی مشاغل در بین زنان و مردان شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعتقادی به حضور بانوان در مشاغل سخت و طاقت فرسا ندارم، بیان داشت: متناسب سازی در مشاغل بین زنان و مردان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی عنوان کرد: شاهد آن هستیم که برخی از زنان در مشاغل سخت و طاقت فرسا مشغول هستند که ظرافت و روحیه حساس زنان اینگونه مشاغل را پذیرا نیست و باید در مشاغل فرهنگی، تربیتی و آموزشی بیشتر به کار گرفته شوند تا مشاغل غیر متعارف، از سوی دیگر هم برخی از مشاغل که نقش زنان در آنها تاثیرگذاری بیشتری دارد در اختیار مردان قرار گرفته است.

استاندار هرمزگان افزایش 90 درصدی سهمیه زنان در حرفه های فرهنگی، تربیتی و آموزشی را خواستار شد و افزود: سهمیه زنان باید در رشته های دانشگاهی به عنوان مثال رشته های فرهنگی، پرستاری و مامایی به بیش از 90 درصد افزایش یابد و سهیمه رشته هایی که در جامعه از نظر فضا و سختی کار متناسب با روحیه زنان ندارد را به مردان اختصاص دهند.

هاشمی تختی در تکریم خانواده مطرح کرد: زن در خانواده به لحاظ تربیت فرزندان و همسرداری بیشترین نقش را در سازندگی و تربیت افراد جامعه دارد و زنان خوب توانسته اند زنان و مردان خوب را تحویل جامعه دهند و تاثیر خوبی بر مردان خود داشته اند.

وی عنوان کرد: برخی از مشاغل به لحاظ سختی در خور شان زنان نیست و اگر دولت تدبیری اندیشه کند که معاش و دستمزد زنان شاغل در خانه تامین شود می توان در اینگونه مشاغل از توان مردان استفاده کرد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: سلامت زنان دارای اهمیت است و افراط و تفریط حتی در تعداد زایمان می تواند سلامت مادران را به خطر اندازد.