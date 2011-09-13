  1. هنر
  2. سایر
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

کانون توسعه فرهنگی نامزد ایران در جایزه آساهی شد

کانون توسعه فرهنگی نامزد ایران در جایزه آساهی شد

کانون توسعه فرهنگی به عنوان نامزد ایرانی جایزه ترویج کتابخوانی آساهی 2012 از سوی شورای کتاب کودک به دبیرخانه این جایزه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای کتاب کودک، کانون توسعه فرهنگی کودکان را به عنوان نامزد ایرانی جایزه ترویج کتابخوانی آساهی 2012 به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی کرد.

کانون توسعه فرهنگی کودکان سازمانی غیردولتی است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر در روستاها و مناطق محروم تشکیل شده است فعالیت اصلی این سازمان تأسیس و تجهیز کتابخانه در روستاها است.

دلایل شورای کتاب کودک برای انتخاب این موسسه فرهنگی عبارتند از گستردگی فعالیت ترویجی ادبیات کودک در روستاها و مناطق محروم ایران، تشکیل 14 کتابخانه با مجموعه ای بیش از 42479 کتاب و 6252 عضو در سراسر ایران، مدیریت کارآمد متمرکز در اداره امور هر کتابخانه، برگزاری دوره‌های بازآموزی برای کتابداران و تولید منابع آموزشی، تشکیل بیش از ده کارگاه در سال برای علاقمندان روستایی، بازدید کارشناسان از کتابخانه ها دو بار در سال به مدت هفت تا ده روز، همسازی فعالیت‌ها با محیط بومی و جلب مشارکت جامعه محلی و کودکان و نوجوانان در امور مربوط به کتابخانه.

جایزه ترویج کتابخوانی آساهی هر ساله به گروه یا موسسه‌ای اهدا می‌شود که با انجام فعالیت‌های خود سهم پایداری در اجرای برنامه‌های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشد.

کد مطلب 1406839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها