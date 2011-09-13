کانون توسعه فرهنگی نامزد ایران در جایزه آساهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای کتاب کودک، کانون توسعه فرهنگی کودکان را به عنوان نامزد ایرانی جایزه ترویج کتابخوانی آساهی 2012 به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان معرفی کرد.

کانون توسعه فرهنگی کودکان سازمانی غیردولتی است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر در روستاها و مناطق محروم تشکیل شده است فعالیت اصلی این سازمان تأسیس و تجهیز کتابخانه در روستاها است.

دلایل شورای کتاب کودک برای انتخاب این موسسه فرهنگی عبارتند از گستردگی فعالیت ترویجی ادبیات کودک در روستاها و مناطق محروم ایران، تشکیل 14 کتابخانه با مجموعه ای بیش از 42479 کتاب و 6252 عضو در سراسر ایران، مدیریت کارآمد متمرکز در اداره امور هر کتابخانه، برگزاری دوره‌های بازآموزی برای کتابداران و تولید منابع آموزشی، تشکیل بیش از ده کارگاه در سال برای علاقمندان روستایی، بازدید کارشناسان از کتابخانه ها دو بار در سال به مدت هفت تا ده روز، همسازی فعالیت‌ها با محیط بومی و جلب مشارکت جامعه محلی و کودکان و نوجوانان در امور مربوط به کتابخانه.

جایزه ترویج کتابخوانی آساهی هر ساله به گروه یا موسسه‌ای اهدا می‌شود که با انجام فعالیت‌های خود سهم پایداری در اجرای برنامه‌های ترویج کتابخوانی کودکان و نوجوانان داشته باشد.