نیاز به استخدام فضانوردان بیشتر/ تهدید سلامت فضانوردان در سفرهای طولانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از 30 سال و 135 ماموریت، ناسا شاتلهای خود را بازنشسته کرد بی آنکه به یک پرسش مهم جواب بدهد: اکنون که برنامه فضایی شاتلهای ناسا به پایان رسیده است آژانس فضایی آمریکا به چند فضانورد نیاز خواهد داشت؟
طرحهای اوباما، اظهارات اخیر مقامات فضایی روسیه شرکت خصوصی Blue Origin که رئیس آن بنیانگذار شرکت آمازون است هیچ پاسخ روشنی به این پرسش نمی دهند.
در حقیقت به نظر می رسد که درحال حاضر تعداد کمی از آمریکاییها این توانایی را دارند که لباس فضانوردان را به تن کنند.
به طوریکه شورای تحقیقات ملی آمریکا در تازه ترین گزارش خود که توسط تیمی از کارشناسان به سرپرستی "فردریک گرگوری"، فرمانده سابق شاتل و قائم مقام سابق ناسا انجام شده است نشان می دهد که تعداد فضانوردان در سال 2000 که ناسا مشغول ساخت ایستگاه فضایی بین المللی بود به رکورد 150 نفر رسید.
این بدنه به تدریج و در فاصله 10 سال به تعداد 60 فضانورد کاهش یافت که این رقم برای حفظ ایستگاه فضایی بین المللی حداقل تا سال 2020 کم و بیش در همین حد و بین 55 تا 60 نفر باقی خواهد ماند.
این درحالی است که به اعتقاد شورای ملی تحقیقات آمریکا این رقم حتی در زمانی که برنامه فضایی آمریکا به آهستگی به حیات خود ادامه می دهد بسیار کم به نظر می رسد.
مجله نیوساینتیست در این خصوص نوشت: یکی از دلایلی که این شورا مطرح کرده است مربوط به ویژگیهای پزشکی است. برپایه این گزارش، اقامت در ایستگاه فضایی بین المللی برای جلوگیری از بروز مشکلات سلامتی و صدماتی که می توانند برگشت ناپذیرباشند، باید کوتاه مدت باشد.
به طوریکه ماندن طولانی مدت در شرایط بی وزنی می توانند سبب بروز مشکلاتی در استخوانها و قوه بینایی شوند.
نتایج تحقیقاتی که در شماره ماه در ایستگاه فضاییآگوست مجله علمی Ophthalmology (چشم پزشکی) منتشر شد مشکلاتی را نشان می دهد که در چشم 7 فضانوردی که به مدت 6 ماه بین المللی اقامت داشتند به وجود آمده است.
نتایج این مطالعات نشان می دهد که در شرایط جاذبه صفر، مایعات بدن به روشی غیرعادی حرکت می کنند و این در سطح چشم می تواند سبب تورم کره چشم شود. این تورم چشم در شناسایی اجسام بسیار دور و یا بسیار نزدیک فرد را با مشکل مواجه می کنند.
از آنجا که اقامت کوتاه مدت فضانوردان در ایستگاه فضایی به معنی کاهش خطرات بر سلامت این افراد است بنابراین ناسا نیاز دارد تیم فضانوردان خود را برای انجام ماموریتهای آینده افزایش دهد.
دلیل دیگری که شورای ملی تحقیقات آمریکا در گزارش خود ذکر کرده یک دلیل منطقی- تجاری است. درحقیقت این شورا امیدوار است که فضانوردان آگاهیها و تجربیات خود را با مقامات سازمان نیروی هوایی فدرال برای توسعه تجاری تاکسی های فضایی آینده به اشتراک بگذارند. در این خصوص "فردریک گرگوری" توضیح داد: "یکی از مسائلی که نشان می دهد به تعداد بیشتری از فضانوردان نیاز است به آرزوی کشوری باز می گردد که می خواهد به رهبری خود در بخش فضا ادامه دهد و تنها یک ناظر ساده نباشد."
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