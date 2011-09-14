آماده سازی جوانان برای زندگی مشترک الزامی است

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تعداد 10 هزار بروشور مشق عشق به جوانان استان کرمان ارائه شد.

عباسی با بیان اینکه این بروشورها حاوی مطالب آموزشی برای جوانان در شرف ازدواج هستند اظهار داشت: انتخاب همسر، آشنایی، عشق، نامزدی، دوران عقد و سال اول زندگی از جمله مباحثی است که در این بروشورها به آنها پرداخته شده است.

وی بر لزوم آماده سازی جوانان برای پذیرفتن مسئولیت های زندگی مشترک تاکید کرد و گفت: یکی از اقدامات بهزیستی کرمان در این راستا برگزاری دوره های آموزشی پیش از ازدواج است.

این مسئول بیان داشت: طی سال گذشته سمینار کشوری آموزش پیش از ازدواج و چندین دوره آموزشی استانی ویژه گروههای هدف مختلف در کرمان برگزار شد.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز برنامه هایی برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی پیش از ازدواج داریم.

عباسی یادآور شد: بروشورهای مشق عشق علاوه بر توزیع میان دختران و پسران در شرف ازدواج، توسط پایگاههای اجتماعی، به جوانان شرکت کننده در همایش ها و سمینارهای آموزشی پیش از ازدواج توزیع خواهد شد.