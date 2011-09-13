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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

وسام ریزیک:

تیم "السد" سپاهان را کاملا می شناسد

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم فوتبال السد گفت: بازیهای اخیر سپاهان را آنالیز کرده‌ و کاملا با شرایط این تیم آشنا هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ وسام ریزیک در کنفرانس خبری پیش از بازی سپاهان و السد در مورد تیم سپاهان گفت: بازیهای سپاهان را دیده ایم و آنها را آنالیز کردیم.

وی ادامه داد: سپاهان تیم بسیار بزرگی است و بازیکنان بزرگی دارد ولی با تمام احترامی که برای آنها قائل هستیم معتقدم می توانیم در اصفهان کار آنها را تمام کنیم.

هافبک تیم السد در پایان در مورد جو ورزشگاه فولادشهر گفت: تماشاگران ایرانی را می شناسیم و می دانیم که به خوبی از تیمهایشان حمایت می کنند ولی تلاش می کنیم تا راهی برای مقابله با این هواداران پیدا کنیم.

کد مطلب 1406844

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