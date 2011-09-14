منشور آموزشی نیمسال دوم 1390 فنی حرفه ای البرز تدوین شد

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: تدوین منشور آموزشی نیمسال دوم 1390 این اداره کل را راستای اهداف آموزشی صورت گرفته است.

تقی غیاثی تبار ادامه داد: این منشور مشتمل بر یک استراتژی، ده سیاست و صدو سه برنامه عملیاتی در حوزه آموزش است و اجرای آن با همکاری بخشهای ذیربط دنبال می شود.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: این منشور بر اساس نظرات کارشناسان ادارات و کارشناسان ستادی حوزه معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل تدوین شده است.

حرکت در مسیر برنامه های تدوین شده یک ضرورت است

این مسئول همچنین حرکت در مسیر برنامه های تدوین شده را برای رسیدن به نتایج مطلوب، یک ضرورت برشمرد و بر اهمیت آن تاکید کرد.

غیاثی تبار همچنین تدوین و اجرایی کردن این منشور را با توجه به توانمندی های استان البرز، گامی برای رسیدن به جایگاهی مطلوب در سطح کشور دانست.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز یادآور شد: تلاش تمامی دست اندرکاران حوزه آموزش، پژوهش و برنامه ریزی در راستای این مهم اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.