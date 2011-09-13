خطوط تندرو اتوبوس در مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضازعیمی عصر سه شنبه در خصوص اصلاحات خطوط پایانه شریعتی و میدان بیت المقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار خط اتوبوس قرار بود در اصلاحات سال گذشته تغییر کند که به دلیل برخی مشکلات به امسال موکول شده است که به زودی انجام این تغییرات عملیاتی می شود.

وی در خصوص مشکلات و نیاز به اصلاحات خطوط پایانه شریعتی و میدان بیت المقدس نیز گفت: عدم اجرای طرح های مصوب در خصوص اصلاح این خطوط، حجم بالای ترافیک در این مسیر، ایمن نبودن محل عبور مسافران از مشکلات دیگر این خطوط به شمار می آید که امید است با جانمایی ها و تغییرات لازم این مشکلات بر طرف شود.

کمال سرویها عضو کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی مشهد، نیز در خصوص زمان اجرای تغییرات خطوط اتوبوس رانی گفت: طرح جانمایی و اصلاح خطوط باید دراوایل تابستان اجرایی می شد تا شهروندان اعتراض کمتری نسبت به این موضوع داشته باشند، چون اواخر تابستان نزدیک به مهر و بازگشایی مدارس است و تغییر در خطوط نارضایتی های مختلفی را در بردارد.

محمدرضا مهرورز عضو کمیسیون حمل و نقل وترافیک شورای اسلامی مشهد نیز گفت: تجربیات گذشته نشان داده هرگونه تغییر در خطوط اتوبوس رانی اعتراض ها و نارضایتی های بسیاری را به همراه داشته و بازتاب اجتماعی مطلوبی را به همراه نداشته است.

حسن موحدیان فرماندار مشهد نیز در خصوص اصلاح خطوط اتوبوس رانی گفت: شرایط فعلی برای تعویض خطوط شرایط مناسبی نیست، و جدای از بحث های کارشناسی که تغییر این خطوط را الزامی و مناسب می داند، با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و دانشگاهها این تغییرات بهتر است به زمان مناسب تری انتقال یابد.

گفتنی است، اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد ضمن موافقت با کلیت طرح اصلاح برخی خطوط اتوبوس رانی مقرر کردند، تا برنامه ریزی برای اجرای این طرح در جلسات مختلف انجام بگیرد.