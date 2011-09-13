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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۶

خلیلی در گفتگو با مهر:

کالاهای باکیفیت در نمایشگاه های فصلی استان البرز ارائه شود

کالاهای باکیفیت در نمایشگاه های فصلی استان البرز ارائه شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: لازم است کالاهای باکیفیت در نمایشگاه های فصلی استان البرز ارائه شود و بر این امر نظارت می شود.

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه ها باید محل عرضه کالاهای با کیفیت ایرانی باشد و سازمان بازرگانی البرز بر این امر نظارت خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی بازرگانی البرز همچنین بر لزوم مشارکت ویژه تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاههای فصلی استان البرز تاکید کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

این مسئول گفت: با توجه به سیاست دولت محترم و همچنین وزارت بازرگانی، همه ساله نمایشگاههای فصلی درسطح کشور برگزار می شود که این امر در راستای دسترسی به کالاهای باکیفیت و دارای قیمت مناسب انجام می شود.

برپایی این نمایشگاهها به تدریج به بخش خصوصی واگذار شده است

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاهها به تدریج به بخش خصوصی و به ویژه اصناف واگذار شده که این امر در راستای تحقق اصل 44 صورت گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی البرز اضافه کرد: طی این مدت و در راستای پیگیری سیاست کنترل و تنظیم بازار موفقیتهای خوبی هم حاصل شده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول افزود: میزان موفقیت این نمایشگاه ها به دیدگاه شهروندان و کارشناسان بستگی دارد البته استقبال خوبی از این نمایشگاه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی البرز یادآور شد: باتوجه به استقبالی که از طرف مردم در فصول مختلف صورت می گیرد، می توان گفت که برگزاری این نمایشگاه ها به دنبال رفع نواقص، نتایج مطلوبی دارد.

کد مطلب 1406849

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