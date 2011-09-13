کالاهای باکیفیت در نمایشگاه های فصلی استان البرز ارائه شود

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه ها باید محل عرضه کالاهای با کیفیت ایرانی باشد و سازمان بازرگانی البرز بر این امر نظارت خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی بازرگانی البرز همچنین بر لزوم مشارکت ویژه تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاههای فصلی استان البرز تاکید کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

این مسئول گفت: با توجه به سیاست دولت محترم و همچنین وزارت بازرگانی، همه ساله نمایشگاههای فصلی درسطح کشور برگزار می شود که این امر در راستای دسترسی به کالاهای باکیفیت و دارای قیمت مناسب انجام می شود.

برپایی این نمایشگاهها به تدریج به بخش خصوصی واگذار شده است

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاهها به تدریج به بخش خصوصی و به ویژه اصناف واگذار شده که این امر در راستای تحقق اصل 44 صورت گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی البرز اضافه کرد: طی این مدت و در راستای پیگیری سیاست کنترل و تنظیم بازار موفقیتهای خوبی هم حاصل شده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول افزود: میزان موفقیت این نمایشگاه ها به دیدگاه شهروندان و کارشناسان بستگی دارد البته استقبال خوبی از این نمایشگاه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی البرز یادآور شد: باتوجه به استقبالی که از طرف مردم در فصول مختلف صورت می گیرد، می توان گفت که برگزاری این نمایشگاه ها به دنبال رفع نواقص، نتایج مطلوبی دارد.