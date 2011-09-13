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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

بیژنی:

نرخ بلیط قطار شهری مشهد افزایش پیدا نمی کند

نرخ بلیط قطار شهری مشهد افزایش پیدا نمی کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بهره برداری شرکت قطار شهری مشهد گفت: بلیط قطار شهری تا پایان سال هیچگونه افزایش قیمتی پیدا نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به نگرانی های پیش آمده در بین شهروندان در خصوص افزایش قیمت بلیط اشاره کرد و اظهار کرد: شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد هیچگونه تغییری در نرخ بلیط قطار شهری و ارائه آن تا پایان سال جاری نخواهد داشت و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده بلیط قطار شهری برای این شرکت 900تومان است که یک سوم آن از سوی شهروندان، یک سوم را شهرداری و یک سوم آن را نیز دولت پرداخت می کنند.

بیژنی درخصوص یارانه بلیط که باید از سوی دولت برای قطار شهری مشهد پرداخته شود، اظهار داشت: دولتیارانه 100میلیارد تومانی برای بلیط قطار شهری تهران و مشهد در بودجه پیش بینی کرده است.

وی افزود: 80 درصد این یارانه مربوط به قطار شهری تهران و 20درصد مربوط به مشهد است که حداقل 10میلیارد تومان سهم مشهد است.

بیژنی ادامه داد: تاکنون هیچ اقدامی در خصوص پرداخت این یارانه به مشهد از سوی دولت انجام نشده اما با توجه به این موضوع افزایش قیمتی در خصوص بلیط قطار شهری اعمال نمی شود.

کد مطلب 1406850

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