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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۵

سفارت آمریکا در کابل هدف حمله موشکی قرار گرفت

سفارت آمریکا در کابل هدف حمله موشکی قرار گرفت

پلیس افغانستان اعلام کرد که هدف موشک های شلیک شده بسوی سفارت خانه های خارجی در کابل، سفارت آمریکا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس کابل اعلام کرد که شورشیان امروز موشک هایی را به سوی سفارت آمریکا در این شهر شلیک کردند.

این در حالی است که پیشتر شبکه های تلویزیونی عرب زبان از وقوع انفجارهای متعدد در محل سفارتخانه های خارجی در کابل خبر داده بودند.

شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که منطقه سفارتخانه های کشورهای مختلف در کابل هدف 2 انفجار قرار گرفت.

بر اثر این انفجارها راه های منتهی به این منطقه مسدود شده است. هنوز اطلاعاتی درباره تلفات این حملات و نوع آن در دست نیست.
 
هنوز جزئیات بیشتری از این رویدادها منتشر نشده، اما گفته می شود که این حملات در ادامه تهدید آمریکا در سالگرد حملات یازده سپتامبر بوده است.
 
کد مطلب 1406852

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