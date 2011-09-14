بررسی مشکلات روستاهای اردکان/ پایداری روستاها باید تضمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح چهارشنبه در بازدید از روستای حاجی آباد زرین اردکان و بررسی مشکلات این روستا در بدو ورود بر مزار شهدای این روستا حضور یافت و مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی با اشاره به شهدای روستای حاجی آباد، از صبر و پایداری این خانواده ها تجلیل کرد و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

تابش با بیان اینکه حفظ کشاورزی و حیات در این روستای دور دست در قلب کویر، نشان از همت مردمان آن و استقامت در مقابل سختی های کویر دارد و به منزله جهاد است، افزود: در مقابل این همت و پایداری باید تمام توان خود را برای مشکلات مردم به کار بست تا استقرار و پایداری روستاها تضمین شود.

دهیار روستای حاجی آباد نیز در این نشست مشکلات و نیازهای مردم این روستا از جمله بهسازی جاده ارتباطی به روستا، تکمیل برق رسانی، راه اندازی کمپ کویرنوردی زرین، مشکل آنتن دهی تلفن همراه، تامین آب کشاورزی و ... از جمله نیازها و مشکلات برشمرد.

تابش نیز با مذاکره تلفنی با استاندار و معاون برنامه ریزی وی، همچنین مدیران کل مربوطه از جمله آب و فاضلاب روستایی، راه و ترابری، برق منطقه ای، جهاد کشاورزی، مخابرات و میراث فرهنگی که همزمان برای مردم نیز پخش می شد، قول حل مشکلات و در مواردی پیگیری راه حلهای مربوطه را گرفت.

استاندار یزد نیز با تاکید بر اجرای هر آنچه در بازدید چندماه قبل از روستا به مردم قول داده و صورتجلسه شده است، بر حل مشکلات این روستا تاکید کرد.