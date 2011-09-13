9هزار شغل در بخش مشاغل خانگی خراسان جنوبی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان، با بیان اینکه امسال تسهیلات ویژه ای برای مشاغل خانگی که بخش عمده آن مربوط به بانوان بوده ابلاغ شده است، اظهارداشت: بانوان واجد شرایط باید از این فرصت مناسب به خوبی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در راستای اشتغال بانوان طی پیگیری های انجام شده در سال گذشته قانون ساماندهی مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.

محمدی با اشاره به اینکه در این راستا مشاغل بدون مزاحمت در محیط مسکونی احصا و تعریف شده است، افزود: 214 نوع رشته شغلی در سطح کشور تعریف شده که قابلیت اجرا شدن در منازل مسکونی بدون تغییر کاربری را دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین قشر متقاضی در بخش مشاغل خانگی بانوان هستند، عنوان کرد: متقاضیان با امضا مشترک دستگاه اجرایی و اداره کل کار استان می توانند از تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی استفاده کنند.

محمدی از اختصاص 280 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای ایجاد مشاغل خانگی طی سال جاری به این استان خبر داد و گفت: سقف این تسهیلات برای هر نفر پنج میلیون تومان در این استان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: درصورتی که سقف تهسیلات برای هر نفر سه میلیون تومان لحاظ شود، امسال در بخش مشاغل خانگی 9 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از فعال بودن سامانه مشاغل خانگی در سطح استان خبر داد و یادآور شد: برای ثبت نام شدگان در این سامانه مجوز فعالیت صادر می شود.