تشکیل کارگروه فرهنگی هنری در معاونت فرهنگی شهرداری کرج

بهروز ورمحمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این کارگروه با هدف ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری و ساماندهی این امور در معاونت فرهنگی شهرداری کرج تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه در این کارگروه، کارشناسان کانونهای مختلف مرتبط با فعالیتهای فرهنگی حضور دارند، افزود: این کارگروه متشکل از گروه های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تئاتر، موسیقی و دفاع مقدس است.

این مسئول رسیدن به شاخصهای فرهنگی و ارتقاء آن را متاثر از اجرای این طرح دانست و افزود: هدف از تشکیل این کارگروه نهادینه کردن امور فرهنگی، هنری، مذهبی و گسترش این مهم است.

ورمحمدی افزایش هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و ترویج افکار فرهنگی و هنری در کلانشهر کرج را عامل مهمی در پویایی هرچه بیشتر این حوزه دانست.

مدیر فرهنگی شهرداری کرج اظهار داشت: تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی همچنین نقش بسزایی در هدایت کارهای فرهنگی با تکیه بر گروه های مردمی دارد.

ورمحمدی گروه های مردمی را به نوعی هدایتگر فرهنگی و هنری خواند و افزود: در این خصوص می توان پیگیری بسیاری از اهداف فرهنگی را در قالب کار، گروهی به مردم واگذار کرد.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات و توانمندی سازی گروههای فرهنگی، هنری، مذهبی و دفاع مقدس در واقع بستر ساز ارتقای کمی و کیفی برنامه های فرهنگی است.

ورمحمدی توسعه برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و بیان کرد: این مهم در راس برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج قرار دارد.

مدیر فرهنگی شهرداری کرج درخصوص توسعه فرهنگی حوزه قرآنی عنوان کرد: این مهم بر مبنای الگو پذیری از منابع دین اسلام مورد توجه قرار می گیرد.

ورمحمدی لازمه اسلامی بودن و متجلی شدن آثار قرآنی و اسلامی در مجموعه امور فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این عوامل در رفتار و گفتار و کردارهای خود از آموزه های قرآن کریم و سنت بهره گیری می کند.







