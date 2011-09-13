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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

ورمحمدی خبرداد:

تشکیل کارگروه فرهنگی هنری در معاونت فرهنگی شهرداری کرج

تشکیل کارگروه فرهنگی هنری در معاونت فرهنگی شهرداری کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری کرج از تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی در آینده نزدیک خبر داد.

بهروز ورمحمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این کارگروه با هدف ارتقاء فعالیت های فرهنگی و هنری و ساماندهی این امور در معاونت فرهنگی شهرداری کرج تشکیل می شود.
 
وی با بیان اینکه در این کارگروه، کارشناسان کانونهای مختلف مرتبط با فعالیتهای فرهنگی حضور دارند، افزود: این کارگروه متشکل از گروه های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، تئاتر، موسیقی و دفاع مقدس است.
 
این مسئول رسیدن به شاخصهای فرهنگی و ارتقاء آن را متاثر از اجرای این طرح دانست و افزود: هدف از تشکیل این کارگروه نهادینه کردن امور فرهنگی، هنری، مذهبی و گسترش این مهم  است.
 
ورمحمدی افزایش هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و ترویج افکار فرهنگی و هنری در کلانشهر کرج را عامل مهمی در پویایی هرچه بیشتر این حوزه دانست.
 
مدیر فرهنگی شهرداری کرج اظهار داشت: تشکیل کارگروه فرهنگی، هنری، مذهبی و قرآنی همچنین نقش بسزایی در هدایت کارهای فرهنگی با تکیه بر گروه های مردمی دارد.
 
ورمحمدی گروه های مردمی را به نوعی هدایتگر فرهنگی و هنری خواند و افزود: در این خصوص می توان پیگیری بسیاری از اهداف فرهنگی را در قالب کار، گروهی به مردم واگذار کرد.
 
وی تصریح کرد: ارائه خدمات و توانمندی سازی گروههای فرهنگی، هنری، مذهبی و دفاع مقدس در واقع بستر ساز ارتقای کمی و کیفی برنامه های فرهنگی است.
 
ورمحمدی توسعه برنامه های فرهنگی را ضروری دانست و بیان کرد: این مهم در راس برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج قرار دارد.
 
مدیر فرهنگی شهرداری کرج درخصوص توسعه فرهنگی حوزه قرآنی عنوان کرد: این مهم بر مبنای الگو پذیری از منابع دین اسلام  مورد توجه قرار می گیرد.
 
ورمحمدی لازمه اسلامی بودن و متجلی شدن آثار قرآنی و اسلامی در مجموعه امور فرهنگی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این عوامل در رفتار و گفتار و کردارهای خود از آموزه های قرآن کریم و سنت بهره گیری می کند.
 
 

 
کد مطلب 1406861

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