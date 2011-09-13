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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

رشید:

دفاع مقدس نمادی از انسجام در پوشش تفکر ناب بسیجی است

دفاع مقدس نمادی از انسجام در پوشش تفکر ناب بسیجی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندارخراسان جنوبی گفت: دفاع مقدس نمادی از انسجام و اتحاد است که در پوشش تفکرناب بسیجی برای تقویت ارزش های اسلامی به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در شورای مشورتی مشاوران ایثار گران دستگاههای اجرایی استان با بیان اینکه ترویج فرهنگ دفاع مقدس وظیفه همگان است، یادآور شد: امروز بیش از گذشته به تقویت این امر مهم نیاز است و تثبیت و بقای انقلاب اسلامی رمز و رموزی دارد که ریشه در هشت سال دفاع مقدس دارد.

وی به بیداری اسلامی در کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای خاورمیانه اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی و گسترش ارزش های اسلامی و انسانی جزو فطرت انسان ها است و از مباحث مهمی است که ریشه در اصول ناب انقلاب اسلامی دارد.

وی ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی در مرحله ای است که با هدایت های پیامبر گونه امام راحل (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری در شرایط فعلی در زمینه نشر و ترویج ارزش های اسلامی و انسانی در جهان سرآمد و الگو است.

رشید نقش روحیه ایثار و فداکاری را در پیروزی در جنگ تحمیلی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: در ابتدای جنگ تحمیلی نیروهای نظامی وانتظامی با مشکلاتی مواجه بودند اما با تزریق روحیه ایثارگری تحت عنوان بسیج به بدنه نیروهای نظامی، اتحاد و انسجام به اوج رسید و موجبات موفقیت نیروهای ما را در دفاع مقدس فراهم آورد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ایثارگران و آزادگان انسان های وارسته و متعالی هستند که نقش بازری در تثبیت و بقای انقلاب اسلامی ایفا کردند و در آینده نیز نقش های مهمی را بر عهده خواهند داشت.

وی بیان کرد: همه باید در جهت تقویت روحیه ایثارگری و پاسداشت مقام والای ایثارگران تلاش کنند چرا که این امر یک وظیفه مقدس دینی، اخلاقی و ملی است.

رشید با بیان اینکه تکریم ایثارگران و مردم به معنی واقعی کلمه باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: اگر شبانه روز در این راستا تلاش کنیم باز هم مدیون خون شهدا و از خود گذشتگی های ایثارگران خواهیم بود، از اینرو ترویج روحیه ایثار همواره باید مورد توجه قرار گیرد و هیچگاه از آن غفلت نشود.

کد مطلب 1406862

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