استاندارد سازی بدون عزم و اراده ملی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین یزدان پناه ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل و کارشناسان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین با اشاره به نقش و جایگاه استاندارد در عرصه بین المللی اظهارداشت: اقدامات و فعالیت های سازمان استاندارد به عنوان متولی قانونمندی و نظم پذیری با رویکرد علمی و تجربی باید بیش از پیش در راستا و بر مبنای نهادینه کردن فرهنگ استاندارد در حوزه ها و بخشهای مختلف کشور باشد.



وی افزود: لازمه حرکت به سمت توسعه و قرار گرفتن در کنار سازمانهای بین المللی، نهادینه کردن رفتارها و فرآیندهای اداری و سازمانی، اصلاح برخی ساختارها از جمله بسترسازی های قانونی و اقتصادی و نیز فراهم کردن زیرساخت های مناسب است.



یزدان پناه همچنین گفت: تحقق استاندارد به معنای واقعی در گرو باور مسئولان، مدیران و برنامه ریزان کشور است زیرا بدون وجود زیرساخت لازم و تنها با شعار نمی توان هزینه ها را کاهش داد و به بازارهای جهانی راه پیدا کرد.



وی بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ایجاد ارتباط با تشکیلات تجارت جهانی و ورود به بازار کشورهای عضو (WTO)بدون استاندارد سازی ممکن نیست و با این شرایط باید پیش بینی کنیم که برای رسیدن به این هدف و هماهنگ شدن با جامعه بین المللی و تجارت جهانی چقدر فاصله داریم.



مدیرکل بازرسی استان قزوین، استاندارد سازی را حرکت به سوی عقل گرایی، علم گرایی و تجربه گرایی دانست و تصریح کرد: استاندارد سازی بستر مناسبی در جهت ایجاد هماهنگی، نظم، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی است که ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی دارد.

وی در خصوص ارتباط کار نظارت، کنترل و ارزیابی با میزان کیفیت کالا و خدمات افزود: نظارت های مستمر و دوره ای همراه با کنترل کیفیت توسط کارشناسان موجب افزایش سطح کیفی خدمات و کاهش هزینه ها می شود و سازمان استاندارد هم که وظیفه نظارتی دارد باید هم راستا با سازمان بازرسی جهت نهادینه کردن نظارت، قانونمندی، نظم و انضباط و به ویژه علمی کردن کارها در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت قدم بردارد.



یزدان پناه یادآورشد: استانداردسازی و نهادینه کردن فرهنگ استاندارد زمانی عملیاتی خواهد شد که همراه با عزم و اراده ملی باشد در غیر این صورت با چالشهای جدی در حوزه های مختلف مواجه خواهیم شد.



مدیرکل بازرسی قزوین در بخش دیگر اظهارات خود به آموزه های دینی وسیره معصومین (علیهم السلام) درخصوص رعایت نظم و مقررات در جامعه اشاره وتصریح کرد: توصیه های فراوانی در این زمینه وجود دارد که نمونه بارز آن حضور حضرت امیر (ع) در بازار مسلمین و نظارت و کنترل اوزان و ترازوها از سوی ایشان است که این مسئله بیانگر لزوم رعایت نظم و انضباط در موضوعات کلی به شکل گسترده است.

وی بیان کرد: هر فردی در نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر جایگاه که قرار گرفته باید احساس مسئولیت کند و همیشه در صدد این باشد که کارش را درست انجام دهد چرا که خدای متعال ناظر همه اعمال و رفتار ماست و مورد حساب قرار خواهد داد.

یزدان پناه در ادامه با اشاره به فعالیت " آمبودزمان " بین المللی (مبارزه با فساد) اظهارداشت: یکی از شاخص های مهم توسعه در کشور های مختلف، بررسی شاخص فساد در هر جامعه است و در این رهگذر این مرکز شناسایی معایب و نارسایی های نظام اداری، رعایت انصاف، سلامت نظام اداری و اجرای تعهدات دولت ها نسبت به شهروندان را مورد تأکید قرار داده و براساس آن کشورها را ارزیابی و رتبه بندی می کند لذا کشور ما به عنوان ام القرای اسلامی باید در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیرد.

وی در خاتمه ضمن تأکید بر توجه، آشنایی و رعایت قوانین و مقررات از سوی مدیران و دستگاههای اجرایی گفت: اداره کل بازرسی استان قزوین حامی، صیانت کننده و در خدمت مدیران قانونمند و پرتلاش است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی قزوین هم در ابتدای نشست ضمن خیر مقدم و استقبال از دیدگاهها و نظرات کارشناسان سازمان بازرسی اظهارداشت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در راستای اهداف و وظایف سازمانی، مأموریت های گسترده ای دارد که نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی و اطمینان از کیفیت کالا از جمله مهمترین آنهاست.



علیرضا حسن نایبی، با اشاره به سایر مسئولیت های سازمانی افزود: نظارت بر آزمایشگاههای همکار در راستای اجرای اصل 44 و نظارت در بخش اوزان، مقیاس ها و کنترل باسکول ها از دیگر اقدامات استاندارد و تحقیقات صنعتی به شمار می رود.



مدیرکل استاندارد و تحقفیقات صنعتی استان قزوین با بیان خدمات ارئه شده در حوزه صادرات و واردات یادآور شد: باتوجه به تعطیلی گمرک غرب و شهریار، حجم واردات و فعالیت در استان افزایش یافته و به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم و مناسب، مشکلاتی برای این اداره کل ایجاد شده است که با کمک مسئولالن باید برطرف شود.

وی همچنین گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و عملکرد اداره کل استاندارد استان ارائه کرد.