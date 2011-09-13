همکاری بنیاد اندیشه اسلامی با بنیاد مطالعات اسلامی مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار دکتر هادوی در خصوص پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی بنیاد مطالعات اسلامی، مطالب مهمی را بیان کرد و با اشاره به حضور چهار ساله این مرکز در مسکو، اظهار داشت: در قالب انجام پروژه‌های علمی و پژوهشی، اقدامات موثری در جهت تقویت تئوریک اندیشه اسلامی انجام داده‌اند.

وی افزود: تولید و توزیع نشریات مختلف روسی زبان تحت عناوین سالنامه اشراق، انتشار مجله «مسلمان‌کا» و راه‌اندازی سایتی به همین نام که هر دو به موضوع زنان مسلمان روسیه می‌پردازند، انتشار کتاب‌های کودکان براساس داستان‌های قرآنی، ترجمه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، امیرحسین فردی و رضا امیرخانی به زبان روسی و... از جمله اقدام‌های صورت گرفته توسط این مرکز است.

در ادامه این دیدار دکتر مهدی گلجان ضمن معرفی نشریات بنیاد اندیشه اسلامی و سایت‌های آن، به ویژه مجله روسی «سخن ایران» تمایل خود را جهت همکاری با این مجموعه اعلام داشت.

بنیاد مطالعات اسلامی از جمله مراکز مهم و بسیار موفق مسکو است که تعامل و همکاری بنیاد اندیشه اسلامی با آن در راستای هم‌افزایی و مشارکت دوسویه با مراکز فرهنگی در خارج از کشور، می‌تواند گام مؤثری در این زمینه باشد.