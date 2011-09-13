شروع پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای البرز

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص، ضمن اعلام آغاز پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی شهید رهبری و شهید خدایی کرج، برخی از معیارهای پذیرش دانشجو در این مراکز را اعلام کرد.

محمود محمدحسن ادامه داد: این معیارها مربوط به معدل متقاضی، تطابق دیپلم با رشته انتخابی و شاغل بودن در آن رشته است.

این مسئول، داشتن دیپلم کامل چهارساله قدیم و یا سه ساله جدید اعم از کاردانش، هنرستانهای فنی و حرفه ای یا نظری را بدون نیاز به مدرک پیش دانشگاهی، برای ثبت نام کافی دانست.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای برادران متقاضی ثبت ضروری است.

علاقمندان در تاریخ اعلام شده اقدام کنند

این مسئول اضافه کرد: از کلیه علاقمندان به شرکت در دوره های کاردانی پودمانی در مراکز تابعه آموزش علمی کاربردی این اداره کل دعوت می شود در تاریخ اعلام شده اقدام کنند.

محمدحسن گفت: این افراد تا ۲۷ شهریورماه مهلت دارند پس از مراجعه به دفاتر پستی و دریافت دفترچه مربوطه، از طریق مراجعه پایگاه اینترنتی سازمان سنجش، به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در رشته های مورد نظر اقدام کنند.

وی افزود: در سال جاری مراکز شهید خدایی کرج در رشته های ریخته گری و تعمیر و نگهداری خودرو و مرکز شهید رهبری کرج در رشته های جوشکاری و ماشین ابزار دانشجو می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: این مراکز در این زمینه از میان برادران علاقمند به شرکت در دوره های پودمانی علمی کابردی تعدادی دانشجوی واجد شرایط را پذیرش می کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز یادآور شد: ظرفیت پذیرش برای هر رشته ۳۵ نفر خواهد بود.