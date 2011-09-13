برپایی نشستهای تخصصی فرهنگی به توسعه البرز کمک می کند

هادی اصلان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نشستهای فرهنگی متعددی در نمایشگاه کتاب البرز برگزار شد که اسقبال خوبی از آنها شد.

وی اظهار داشت: در دومین نمایشگاه کتاب البرز نشست های تخصصی مختلفی از جمله نقد و بررسی کتاب و داستان که با همکاری انجمن نویسندگان کرج، نشست تخصصی مهدویت با عنوان آسیبهای آخرالزمان با همکاری مؤسسه فرهنگی مهدویت استان البرز و قم ، نشست بررسی روشهای مختلف پژوهش با همکاری امور بانوان استانداری البرز برگزار شد.

مسئول بخش جنبی نمایشگاه کتاب همچنین گفت: در این نمایشگاه از آثار هنرمندان شهرستانها استفاده کردیم و هر روز به یکی از شهرستانها تخصیص داده می شد که هنرمندان به همراه آثارشان در زمینه های تجسمی،تئاتر و... معرفی شوند.

اصلان زاده در ادامه افزود: در این نمایشگاه از نویسندگان شهرستان ساوجبلاغ نیز تجلیل شد.

نشستهای تخصصی فرهنگی، گامی موثر در توسعه فرهنگی البرز



وی، یادآور شد: امید است با برپایی نشست های تخصصی و چنین نمایشگاههایی بتوانیم گام های مؤثری در راستای فرهنگ جامعه به ویژه در البرز برداریم.

رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، رشد دومین نمایشگاه کتاب البرز را از نظر کمی و کیفی نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی کرد و افزود: استقبال خوبی با حضور ناشران از نمایشگاه شد.

وی، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه کتاب و نشست های تخصصی فرهنگی، گامی موثر در توسعه فرهنگی استان البرز است.