  1. استانها
  2. البرز
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

اصلان زاده در گفتگو با مهر:

برپایی نشستهای تخصصی فرهنگی به توسعه البرز کمک می کند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: برپایی نمایشگاه کتاب و نشست های تخصصی فرهنگی، گامی موثر در توسعه فرهنگی استان البرز است.

هادی اصلان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نشستهای فرهنگی متعددی در نمایشگاه کتاب البرز برگزار شد که اسقبال خوبی از آنها شد.

وی اظهار داشت: در دومین نمایشگاه کتاب البرز نشست های تخصصی مختلفی از جمله نقد و بررسی کتاب و داستان که با همکاری انجمن نویسندگان کرج، نشست تخصصی مهدویت با عنوان آسیبهای آخرالزمان با همکاری مؤسسه فرهنگی مهدویت استان البرز و قم ، نشست بررسی روشهای مختلف پژوهش با همکاری امور بانوان استانداری البرز برگزار شد.
 
مسئول بخش جنبی نمایشگاه کتاب همچنین گفت: در این نمایشگاه از  آثار هنرمندان شهرستانها استفاده کردیم و هر روز به یکی از شهرستانها تخصیص داده می شد که هنرمندان به همراه آثارشان در زمینه های تجسمی،تئاتر و... معرفی شوند.
 
اصلان زاده در ادامه افزود: در این نمایشگاه از نویسندگان شهرستان ساوجبلاغ نیز تجلیل شد.
 
نشستهای تخصصی فرهنگی، گامی موثر در توسعه فرهنگی البرز

وی، یادآور شد: امید است با برپایی نشست های تخصصی و چنین نمایشگاههایی بتوانیم گام های مؤثری در راستای فرهنگ جامعه به ویژه در البرز برداریم.
 
رئیس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، رشد دومین نمایشگاه کتاب البرز را از نظر کمی و کیفی نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی کرد و افزود: استقبال خوبی  با حضور ناشران از نمایشگاه شد.
 
وی، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه کتاب و  نشست های تخصصی فرهنگی، گامی موثر در توسعه فرهنگی استان البرز است.
کد مطلب 1406871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها