جشن های دهه کرامت در کانون های فرهنگی مساجد خراسان رضوی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عبدالهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌های دهه کرامت و ولایت همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و گلباران حرم رضوی با شرکت خواهران عضو کانون‌های مساجد در مشهد آغاز می‌شود.

وی افزود: جهت آشنایی بهتر کودکان و جوانان با زندگی حضرت معصومه(ع) و امام رضا(ع) برنامه های ویژه ای توسط سخنرانان انجام می‌گیرد، همچنین مسابقات فرهنگی و هنری، شعر رضوی، عکس، فیلم، تئاتر در کانون های مساجد استان برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همچنین از برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری عالم آل محمد (ص) ویژه نوجوانان و جوانان در کانون های استان خبر داد.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع سیره رضوی و توزیع اقلام فرهنگی به مناسبت این ایام در کانون های استان از دیگر برنامه هاست.

وی با بیان اینکه برگزاری جشن های دهه کرامت فرصت بسیار مغتنمی برای تبیین مسائل روز و آگاه سازی مردم است که باید از آن بهره برد، بیان کرد: تبیین شاخص های زندگی بر اساس سیره امام معصوم برای مردم و تاسی به شیوه زندگی حضرت ثامن الحجج(ع) به عنوان الگوهای عملی در جامعه از جمله مواردی است که در این دهه باید به آن توجه ویژه ای شود.

عبدالهی اذعان داشت: برگزاری همایش بانوی مهر ویژه خواهران و افتتاح20 کانون‌ فرهنگی و هنری با نام و القاب امام رضا (ع) از دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد استان است.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های دهه کرامت و ولایت بیان کرد: برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع سیره رضوی و برگزاری جشنواره سرود روستایی در روستاهای استان، توزیع اقلام فرهنگی، چاپ پوستر و برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مختلف از دیگر برنامه های دهه کرامت است.