ارتقای کیفی پروژه ها نیازمند توانمندسازی عوامل فنی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود افزود: گام بزرگ در ارتقای سطح کیفی پروژه های عمرانی با توانمند سازی عوامل نظام فنی اجرایی استان (کارفرما، مشاور و پیمانکار) از طریق دوره های آموزشی امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: برنامه شورای فنی استان برای ارتقای توانمندی عوامل نظام فنی اجرایی استان (کارفرما، مشاور و پیمانکار) از طریق آموزش و بازآموزی دوره های آموزشی مفید و کاربردی دانست که در نهایت ارتقای سطح کیفی پروژه های عمرانی را در بر خواهد داشت.



وی ضمن تشکر از اداره کل نوسازی مدارس بابت برگزاری مناسب این دوره از عملکرد کمیته آموزش شورای فنی تقدیر کرد و از دستگاههای اجرایی استان که به عنوان مجری دوره های مصوب شورای فنی انتخاب شده اند خواستند تا با تمام توان نسبت به مدیریت و اجرای مطلوب دوره های در نظر گرفته شده هماهنگ با دبیرخانه شورا اقدام کنند.

دادبود گفت: تقویم آموزشی شورا در سال 90 شامل 24 دوره آموزشی مرتبط با امور فنی بوده که با کمک 15 دستگاه اجرایی استان، بخشی از آن اجرا و بقیه دوره ها انشاالله تا پایان سال برگزار می شود.



کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود که از دوره های مصوب تقویم آموزشی سال 90 شورای فنی استان بوده به همت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان طی دو روز در گلستان برگزار شد.