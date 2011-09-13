نظر مخاطبین در دیپلماسی عمومی آمریکا جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فواد ایزدی ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد افزود: دیپلماسی عمومی آمریکا گروهی است که گوش می‌کند و نظر مخاطبین را به صورت مستقیم و غیر مستقیم گرفته ولی حاضر نیست بر اساس اطلاعاتی که از مخاطب به دست می‌آورد نظر خودش را عوض کند.

وی در این خصوص با بیان مثالی ادامه داد: به طور مثال در ایران 82 درصد مردم خواهان دسترسی مردم به انرژی هسته‌ای هستند اما دولت آمریکا در سیاستهای دولت خودشان هرگز نظر مردم ایران را اعمال نمی‌کنند.

ایزدی ادامه داد: ما در مجموع در چارچوب نظری دیپلماسی عمومی چهار مدل داریم.

مخاطب شناسی در دیپلماسی عمومی ضروری است

ایزدی در ادامه سخنان خود مخاطب شناسی را در رسانه‌های بین المللی ضروری خواند و ادامه داد: زمانی که ما می خواهیم برای یک مجموعه مردمی خارج از کشور برنامه تهیه کنیم باید مخاطب شناسی داشته باشیم که این یک نکته‌ای است که بسیاری از مواقع در حوزه دیپلماسی عمومی روی آن کار نمی شود و یا کمتر به این موضوع توجه می‌شود.

این استاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: به طور مثال جمهوری اسلامی ایران برای ساخت یک برنامه در پرس تی وی باید مخاطب شناسی کند که آیا اکثر مخاطبین آن مسلمان خارجی زبان هستند و یا غیر مسلمان که بر همین اساس برخی از محورهای ساخت برنامه تفاوت دارد.

الگوبرداری از رسانه‌های مشهور دنیا اشتباه است

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بعضا رسانه‌هایی که دیپلماسی عمومی انجام می‌دهند خودشان را با مدلهای مشهور دنیا مقایسه می‌کنند که این کار خوبی نیست که در حوزه ارائه مطالب الگوبرداری کنیم البته الگوبرداری گرافیکی مشکلی ندارد.

ایزدی تصریح کرد: اما کپی برداری مطالب خوب نیست چون مخاطب اگر بخواهد با آن ادبیات خودش را تامین کند، برای چه به سراغ رسانه‌های ما می‌آید و از همان رسانه‌ها استفاده خواهد کرد.