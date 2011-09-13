هفت هزار تن بادام از سطح باغات خراسان جنوبی برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در مجموع از سطح زیر کشت بادام آبی و دیم میزان هفت هزار و 940 تن بادام برداشت شده است، اظهار داشت: ارزش اقتصادی این محصول تولید شده بالغ بر 238 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: برابر آمار موجود در استان سه هزار و 543 هکتار زیر کشت بادام آبی و 10هزار و 502 هکتار زیر کشت بادام دیم قرار دارد.

هادربادی متوسط تولید بادام آبی را در واحد سطح یک هزار و 100 کیلوگرم در هکتار و بادام دیم را 385 کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به خشکسالی های طولانی مدت استان که تداوم آن وجود دارد، متاسفانه اکثر منابع آبی مناطق کوهستانی که چشمه و قنات بوده با خشک شدن یا کاهش شدید آبدهی مواجه و صدمات جدی به کل باغات منطقه وارد شده است.

به گفته وی این امر موجب کاهش 10درصدی تولید بادام درسطح باغات استان شده، که صدمه وارده به باغات دیم شدید تر بوده است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی از ویژگیهای اقلیمی استان بوده و برنامه ریزی لازم جهت مقابله با این پدیده در دستور کار مسئولان قرار دارد، افزود: اجرای عملیات آبخیز داری، مهار آب های سطحی، اصلاح الگوی کشت، بهبود راندمان آبیاری با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، پوشش انهار، کانال کشی و.... از جمله این برنامه ها است.

هادربادی مدیریت صحیح باغداران را عاملی موثر در کاهش اثرات خشکسالی دانست و عنوان کرد: پرهیز از توسعه کشت بادام در دشتها و نقاط نامناسب، رعایت تراکم مطلوب، تراس بندی و احداث بانکت، استفاده از مالچ پوششی و مواد جاذب الرطوبه، حذف شاخه های خشک و آفت زده، استفاده از کودهای پتاسه و بکاربردن آبیاری تکمیلی در باغات دیم در نقاطی که امکان پذیر است از جمله این اقدامات است.

وی به مشکلات کاشت بادام در استان اشاره کرد و ادامه داد: از مشکلات استان در سنوات گذشته جهت توسعه و جایگزینی محصول بادام تامین نهال مورد نیاز بوده که از استانهای همجوار تامین می شده و به دلیل صدمات وارده به نهال درهنگام انتقال، معمولا در صد گیرایی آنها پایین بوده است.

به گفته وی خوشبختانه با فعال شدن تعداد سه نهالستان در سطح استان طی سال جاری بالغ بر 30 هزار اصله نهال تامین خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: بادام یکی از محصولات مهم باغی در استان بوده، که با توجه به مقاومت زیاد آن با شرایط خشکسالی بیشترین سطح زیر کشت باغات دیم را به خود اختصاص می دهد و تقریبا در اکثر نقاط کوهستانی و مرتفع استان کشت شده است.