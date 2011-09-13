فارس باید به استان نا امن برای قاچاق کالا تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه کمیسیون مبازره با قاچاق کالا و ارز استان فارس اظهار داشت: متاسفانه با وجود فرصتها و مزیتهای نسبی استان، اکنون فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی و قومیتی، به بارانداز قاچاق کالا در جنوب کشور تبدیل شده و با معضل ورود کالای قاچاق به استان فارس مواجه هستیم.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار بازدارنده از قاچاق کالا و ارز در استان افزود: فارس باید به مکان نا امن ورود کالای قاچاق تبدیل شود و احساس نا امنی در وجود افراد فعال در این زمینه نیز مشهود شود.

استاندار فارس با اشاره به نتایج منفی ورود و عرضه کالای قاچاق بر تولیدات داخلی بیان کرد: برتری کیفیت برخی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای ایرانی به معنای مطلق بودن این وضعیت در رابطه با همه تولیدات و کالاهای ایرانی نیست و در این زمینه باید فرهنگ سازی بیشتری انجام شود.

صادق عابدین تصریح کرد: متاسفانه توجه و اهمیت به استفاده از کالاهای خارجی و مارک دار در برخی افراد جامعه، موجب دامن زدن به عرضه کالای قاچاق در کشور شده است.

وی همچنین گفت: برای موفقیت در مبارزه با ورود و مصرف کالای قاچاق به بهره گیری از فرهنگ غنی اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر نیازمندیم تا این روند به فرهنگ تذکر لسانی برای عدم استفاده از کالای قاچاق تبدیل شود.

رئیس کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان فارس با تاکید بر لزوم حمایت و ترغیب تولیدات صنایع داخلی اظهار داشت: کشور ما در تولید بسیاری از محصولات همواره پیشرو بوده و اکنون نیز برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اقتصادی ناشی از ورود کالای قاچاق برای این گونه محصولات، باید برنامه ریزی منسجم و موثری انجام شود.

وی با اشاره به کسب مقام اول کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس در کشور در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس همچنان مقام نخست خود را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز حفظ کند.

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس با ارائه گزارش زارع پور دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس و ارائه نظرات اعضای کمیسیون در استانداری فارس پایان یافت.