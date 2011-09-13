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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

نام بازیکنان کوکایینی فوتبال انگلستان فاش شد

نام بازیکنان کوکایینی فوتبال انگلستان فاش شد

"چنل فور" نام بازیکنان فوتبال انگلستان که اقدام به استعمال کوکایین کرده اند را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گری اوکانر، بازیکن پیشین تیم فوتبال بیرمنگام و الویس هاموند، بازیکن فولهام، از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان به مدت دو و نیم سال از حضور در میادین ورزشی محروم شده اند.

مدیرعامل تیم فوتبال بارنزلی که "گری اوکانر" فصل گذشته به صورت قرضی در این تیم بازی کرد، گفت: من هیچ اطلاعی در این خصوص نداشتم  و مطمئن باشید اگر این موضوع را می دانستم اقدام به جذب این بازیکن نمی کردم.

بر پایه گزارش دیلی میل، اگرچه پای هیچ بازیکن بزرگ لیگ برتری در این پرونده گیر نیست اما بازیکنان دیگری از تیم های اورتون، ترانمر و ناتینگهام فارست هستند که آزمایش دوپینگ آنها مثبت اعلام شده است.

کد مطلب 1406885

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