اغلب بیماریهای واگیر از مرزها وارد کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در ملاقات با دکتر جزایری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت:‌ به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماریهای واگیر، مرزها را به شدت کنترل می کنیم و در این راستا کمپهایی در مرزها مستقر شده که وظیفه اش بیماریابی و درمان در محل است.

وی افزود: پرسنل بهداشتی ما این شجاعت را نیز دارند که در بیرون از مرزها فعالیت خود را انجام دهند و حتی دانشگاههای علوم پزشکی نزدیک این مرزها، تفاهمنامه ای را در این خصوص با شهرها و روستاها امضا کرده اند.

دستجردی تصریح کرد:‌ بسیاری از پزشکان و متخصصان تقبل کرده اند که در این مناطق بحث آموزش را راه اندازی کنند و بیماران در بیمارستانهای زیر نظر این دانشگاهها درمان شوند که این اتفاق علاوه بر دو کشور افغانستان و پاکستان در کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیز صورت می گیرد.

وزیر بهداشت ادامه داد: کشور آذربایجان بیشترین مراجعه را در خصوص بیماری سل مقاوم به درمان داشته که در این زمینه ورود بیماران را بدون ویزا میسر کردیم. همچنین برای بیماران عراقی، بیمارستان های مرزی را راه اندازی کردیم و قرار است در آینده ای نزدیک گروههای پزشکی، در بعضی از شهرهای عراق بیمارستانهایی را افتتاح کنند.

دستجردی در ادامه با اشاره به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع،‌ گفت:‌ کارهای بسیار خوبی در این زمینه در کشور صورت گرفته است و ریس جمهور نیز اجرای این برنامه را به عنوان محور درمان و جنبه ای مهم در سیاستهای عدالت محور عنوان کرده و حمایتهای مالی مناسبی را نیز در این زمینه انجام داده است.

وی افزود: در ابتدای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ابتدا جمعیت روستایی تحت پوشش قرار گرفته و پس از آن سه شهر با جمعیت 8 میلیونی به عنوان پایلوت انتخاب شد و امسال باید نیمی دیگر از شهرها تحت پوششش این برنامه قرار گیرند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اگر پرداختها در این طرح به پزشکان کافی نباشد، شکست خواهیم خورد گفت: این برنامه بدون همکاری سازمانهای بیمه گر انجام نمی شود که در این زمینه جلسات متعددی با آنها برگزار شده و از نظر قیمت، به تعاملات خوبی رسیده ایم.