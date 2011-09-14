«قصه ما همین بود» پس از 20 سال ویرایش شد

محمد میرکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه‌ای از کتاب‌هایش در دست چاپش اینگونه گفت: مجموعه داستان «قصه ما همین بود» را پس از 20 سال بازبینی و ویرایش کرده‌ام که با اضافه شدن یک جلد دیگر بدان با گرافیک، قطع و تصویرسازی جدید منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این مجموعه را پیش از این انتشارات پیام آزادی در 5 جلد منتشر کرده بود که پس از سال‌ها تصمیم گرفتم کل داستان‌ها را بازنویسی و ویرایش کنم و در نهایت با اضافه شدن یک داستان در یک مجلد دیگر مجموعه را به انتشارات محراب قلم سپردم که در حال حاضر در دست چاپ است.

نویسنده «دلاوران قلعه خورشید» با اشاره به اینکه تصویرهای کتاب‌ها نیز تغییر کرده است، بیان کرد: محمدحسین صلواتیان تصویرسازی جدید مجموعه را برعهده دارد.

میرکیانی افزود: پیش از این مجموعه «قصه ما همین بود» شامل 35 داستان در 5 جلد بود که در دور جدید انتشار، با اضافه کردن یک داستان به 35 داستان قبل، این مجموعه در 6 جلد و در هر جلد 6 داستان چاپ می‌شود که همه این داستان‌ها از ادبیات کهن و عامیانه برای نوجوانان انتخاب شده است.

وی در توضیح بیشتر مجموعه عنوان کرد: احساس کردم با گذشت 20 سال از چاپ کتاب و از آنجا که این داستان‌ها از ادبیات کهن و کلاسیک هستند، لازم است این آثار برای نسل امروز بازنویسی شود و دراین بازنویسی بر اساس نیاز نوجوان امروز توضیح و پانوشت‌هایی برای برخی واژگان نیز آورده‌ام. همچنین برخی واژه‌های دشوارتر را با کلمات و اصطلاحات امروزی‌تر جایگزین کردم.

این نویسنده در پایان تاکید کرد: هر جلد از این مجموعه 120 صفحه خواهد داشت.