داروی دسفوناک مراحل بالینی خود را می گذراند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد شیبانی افزود: دسفوناک یک داروی تولید داخل نبوده و از سال 87 توسط شرکت داخلی روناک از کشور فرانسه وارد می شود.

وی افزود: این دارو از سال 88 به میزانی بیش از نیاز داخلی وارد کشور شد و در آن زمان مطالعات بالینی برای بررسی کیفیت دارو صورت نگرفت، این در حالی است که طبق ضوابط جدید می بایست برای همه داروها مطالعات بالینی ضروری صورت گیرد.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، در حال حاضر وزارت بهداشت که مسئولیت تامین سلامت داروهای مورد نیاز کشور را بر عهده دارد بر اساس ضوابط جدید تصمیم گرفته است بر روی محموله جدید این دارو مطالعات بالینی ضروری انجام شود و سپس در خصوص عرضه آن به بیماران تصمیم قطعی گرفته شود.

شیبانی تاکید کرد: برای پیشگیری از نگرانی بیماران در مورد کمبود داروی مصرفی خود در حد نیاز و به طور موقت داروی دسفوناک خارجی به بازار عرضه شده است.