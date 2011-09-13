به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابتهای تیراندازی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان مسابقات در رده سنی بزرگسالان و در بخش اهداف ثابت از 17 تا 22 شهریورماه در سالن مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. این رقابتها در بخش هایی همچون تپانچه، تپانچه 25 مترف بادی، تفنگ 10 متر، تفنگ سه وضعیت، تفنگ درازکش مردان و زنان برگزار شد که در نهایت تیم

از نکات قابل توجه در این دیدارها می توان به برگزاری اولین دوره مسابقه شرط بندی در حاشیه این مسابقات اشاره کرد. فدراسیون تیراندازی برای اولین بار در حاشیه این مسابقات اقدام به برگزاری نخستین دوره طرح شرط بندی در این رشته ورزشی کرد. این طرح طی روزهای 19 تا 21 شهریور ماه برگزار شد.

در برخی از رشته ها همچون تفنگ سه وضعیت زنان حضور دو تیرانداز المپیکی الهه احمدی و مهلقا جام بزرگ جذابیت مسابقه را برای حاضرین دو صدچندان کرده بود. رقابت تنگاتنگ ملی پوشان مطرح در قالب تیم های استانی برای کسب سکوهای نخست بر جذابیت این دیدارها افزوده بود.

در ماده تپانچه استاندارد مردان هم مصیب زاده رکورد ملی کشور را بهبود بخشید. نتایج کامل این مسابقات به این شرح است:

بانوان:

تپانچه بادی زنان: 1- اکرم رمضانی ، 2- فاطمه حسینی، 3- مریم سلطانی

تفنگ سه وضعیت زنان: 1- الهه احمدی، 2- مهلقا جام بزرگ، 3- نرجس امام قلی نژاد

تیمی تفنگ سه وضعیت زنان: 1- تهران، 2- خراسان رضوی، 3- اصفهان

تپانچه 25 متر زنان: 1- مریم سلطانی، 2- بهناز غلامی ، 3- مینا بارانی

تیمی تپانچه 25 متر زنان: 1- تهران، 2- اصفهان، 3- همدان

مردان:

تپانچه 50 متر مردان: 1- سپهرصفاری، 2- عباس روزبهانی، 3- میلاد طالبی

تفنگ 10 متر مردان: 1- حسین باقری، 2- ساسان شهسواری، 3- مهدی جعفری پویا

تیمی تفنگ 10 متر مردان: 1- اصفهان، 2- همدان، 3- تهران

تپانچه استاندارد مردان: 1- چنگیز مصیب زاده، 2- ابراهیم برخورداری، 3- حمیدرضا کردلو و محمد احمدی(مشترک)

تیمی تپانچه استاندارد مردان: 1- تهران، 2- قزوین، 3- اصفهان

تفنگ درازکش مردان: 1- مهدی جعفری پویا، 2- امین حیدری، 3- ساسان شهسواری

تیمی تفنگ درازکش مردان: 1- اصفهان، 2- آذربایجان غربی، 3- کرمان

تپانچه مردان: 1- ابراهیم برخورداری، 2- محمد احمدی، 3- سپهرصفاری

تیمی تپانچه مردان : 1- تهران، 2- اصفهان، 3- قزوین