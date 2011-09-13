پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری کرج

داریوش شهابی فرد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به درخواست مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج، این مرکز برای ورودی مهرماه 1390 که دفترچه راهنمای ثبت نام آن از طریق اداره پست در شهریور ماه توزیع خواهد شد در برخی رشته های این مرکز دانشجو می پذیرد.

وی اظهار داشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری، آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفاء حریق و روابط عمومی از جمله رشته هایی است که پذیرش خواهد داشت.

این مسئول بیان کرد: پذیرش در این مرکز بر اساس معدل کل دیپلم و بدون کنکور اجرایی می شود.

شهابی فرد افزود: همچنین رشته هایی همچون شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شهری، عمران گرایش امور پیمانها نیز به صورت ازمون پذیرش دانشجو دارند.

مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری کرج تاکید کرد: پرسنل شهرداری کرج که تمایل به ثبت نام دارند می توانند با مراجعه به اداره پست، دفترچه ثبت نامی خود را تحویل گرفته و نسبت به این امر اقدام کنند.









