مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان نویسی کودک و نوجوان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر گفت: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان مُهر با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس به منظور گسترش و تعالی هنر داستان نویسی در استان فارس چهارمین جشنواره داستان نویسی کوتاه کودک و نوجوان را در مهر ماه 1390 برگزار می کند.



وی ادامه داد: این جشنواره با موضوعات آزاد برای مقطع سنی کودک و نوجوان، تخیل و رویا از نگاه کودک و نوجوان، جهان از دید کودک و نوجوان و کودک و نوجوان و آسیبهای اجتماعی، تا تاریخ پنجم مهر ماه پذیرای شرکت علاقمندان برای ارسال آثارشان به دبیرخانه جشنواره است.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر گفت: شرکت کنندگان جهت سهولت کار می توانند آثار خود را از طریق آدرس ایمیل ershademohr@gmail.comو یا آدرس پستی استان فارس، شهرستان مهر - خیابان ارشاد - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر ارسال کنند.