به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "آرزو و تدبیر" به نویسندگی داوود نقلانی، "کار مفید" به نویسندگی محسن قصابیان و "از مصائب یک پدر" به نویسندگی مرضیه فتحی رفیعی با حضور بازیگرانی چون رضا عمرانی ، علی میلانی ، سلمان خطی ، شهین نجف زاده ، فریبا طاهری ، اکبر مولایی ، اسماعیل بختیاری ، علی زرینی ، مهرداد عشقیان ، مهدی صباغی ، سعیده فرضی ، مینو جبارزاده و سوسن مقصود لو تولید می‌شود.

نمایش‌های رادیو اقتصاد، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 16:30 تا 17 پخش می‌شود و تکرار آن از ساعت 2:20 تا 2:50 بامداد است.

عوامل این نمایش که به زودی از رادیو اقتصاد روی آنتن می‌رود عبارتند از تهیه کننده: شهناز دهکردی، صدابردار: علی حاجی نوروزی، افکتور: محمد رضا قبادی فر، سردبیر: نادر برهانی مرند.